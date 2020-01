Damian Butnariu, primarul comunei Mogoşeşti-Siret din Iaşi, a fost acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu două minore. Pentru serviciile prestate, el a plătit 100 de lei unui proxenet din Pașcani care le obliga pe cele două surori să se prostitueze.

După ce povestea a ieșit la iveală, primarul Damian Butnariu a avut și prima reacție. Edilul a publicat pe pagina lui de Facebook un mesaj în care spunea că cele întâmplate sunt vechi de 13 ani și că au fost aduse în lumină de cei care îi vânează funcția.

„În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toți cei care tânjesc la funcția ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche și incheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor.

Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace și am și puterea de a recunoaște in fața lui Dumnezeu și a instanțelor de judecată atunci când greșesc.

Sunt membru al P.N.L. de la începutul carierei mele publice și ințeleg să mă pun la dispoziția conducerii partidului în această situație și rog să se ia act de dorința mea de a mă autosuspenda din această calitate, până când adevărul va ieși la suprafață in acest caz.

Le mulțumesc tuturor cetațenilor comunității mele pentru încrederea acordată. Ei sunt singurii care îmi cunosc caracterul personal și realizările în momentele critice din comună, realizări care vor rămâne mai presus de toate răutățile.

Sănătate multă tuturor! 🙏”, este mesajul pe care Damian Butnariu primarul din Iași, din comuna Mogoşeşti-Siret, l-a publicat pe pagina lui de Facebook.

Primarul din Iași a recunoscut totul!

Deși după ce a ieșit la iveală că ar fi întreținut relații sexuale cu tinere în sediul primăriei, Damian Butnariu, primarul din Iași, a spus că nu-și mai amintește detalii din anchetă sau declarațiile făcute. Cu toate acestea, la momentul respectiv edilul din Mogoşeşti-Siret a reunoscut acuzațiile.

„Martorul Butnariu Damian a confirmat faptul că, în cursul lunii septembrie a anului 2007, a întreţinut raporturi sexuale orale în sediul primăriei cu numita B.G.A. şi cu persoana vătămată M.D.I., care i-au fost aduse de către inculpatul Buduroi Adrian, plătindu-i inculpatului, pentru serviciile sexuale prestate de cele două tinere, suma de 100 sau 150 lei“, precizează judecătorii de la Tribunal, în motivarea sentinţei.