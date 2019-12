Horia Brenciu este un bun prieten cu Irina Rimes şi coleg în cadrul show-ului de talente pe care cei doi îl jurizează.

Mesajul cutremurător al lui Horia Brenciu, după ce a aflat că Irina Rimes a ajuns la spital: "A intrat în operaţie"

În momentul în care Horia Brenciu a aflat de necazul Irinei, artistul a simţit nevoia să facă o postare de Facebook cu şi despre Irina Rimes. Artisul a dat vestea că Irina va intra în operaţie în cel mai scurt timp şi i-a rugat pe fanii lui, dar şi ai Irinei să fie alături de ea în această perioadă de cumpănă.

„Astăzi n-o sa trec in revistă realizările mele din ultimul deceniu, ci as vrea sa va spun ca prietena și colega mea Irina Rimes a intrat in operație. Orice gând bun de-al vostru e binevenit și cred ca va fi resimțit imediat. Sănătate, Irina! Sănătate tuturor! Un an nou frumos”, a scris Horia Brenciu pe pagina sa de Facebook, acolo unde a postat câteva imagini în care apare alături de colega sa.



Irina Rimes a postat şi ea un video pe contul ei de Instagram în care anunţa că a anulat concertul de la Iaşi din această seară şi că va intra în operaţie.

