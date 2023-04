Mesajul cutremurător postat de Iulia Marin, înainte a fi găsită fără suflare în apartamentul în care locuia. Cunoscuta jurnalistă, în vârstă de 32 de ani, trecea printr-o suferință cruntă: "Viața mea depinde de câteva zeci de miligrame dintr-o substanță"

In articol:

În urmă cu o zi, presa din România a rămas fără un om de nădejde, după ce oamenii legii de la Secția 21 din București au găsit-o pe Iulia Marin fără suflare.

Jurnalista a fost găsită decedată în propria locuință din cartierul Militari, cauzele decesului său subit fiind încă nestabilite.

Citește și: Mama lui Alexandru, tânărul lovit mortal de Monica Ogadiu, strigăte de durere la căpătâiul fiului său! Ce s-a întâmplat la capelă? „Nu ar fi făcut niciodată asta! Era iubit de toată lumea”

Iulia și-a strigat suferința în mediul online

Ce se știe, însă, este faptul că tânăra de 32 de ani suferea de ani buni de boli psihice, se lupta cu depresia și anxietatea și se trata în acest sens. Din păcate, însă, totul a fost în zadar, căci astăzi ea nu mai este printre cei vii.

Citeste si: Cine este Marian, ciobanul din Dolj acuzat că a luat intenționat viața unui prieten, în timp ce sacrifica un miel- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului vine din Japonia- stirileprotv.ro

Despre lupta pe care o ducea, Iulia Marin a vorbit de multe ori public, chiar și de pe patul de spital, așa cum a făcut-o și cu câteva zile în urmă, pe pagina sa de Facebook.

Acolo, jurnalista se adresa comunității sale cu sufletul deschis, fără ocolișuri, asumată și deloc speriată de prejudecățile societății.

Astfel, cu teamă în suflet, dar din cauza problemelor pe care le înfrunta, cu speranță că va trece peste, cu dorința de a reveni la o viață normală, dar și deznădăjduită în același timp, Iulia Marin și-a descris zilele și stările de coșmar pe care le traversa.

Tânăra se arăta nerăbdătoare în a primi iar de la viață zile mai bune, în a descoperi minunea dintr-un medicament, în a crede în promisiunile celor din jur și în a spera că încurajările altora îi vor face și ei viața mai bună.

Însă, toate informațiile dobândite despre suferința ei, toate medicamentele, toți medicii și toți cei care o încurajau nu i-au dat Iuliei și zile mai multe.

Citeste si: „Felicitări celor două mame care au permis apropierea celor 2 frați.” Val de reacții, după ce fiul lui Ștefan Bănică s-a fotografiat alături de sora sa mai mică, Violeta- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Carol Zbiciu a fost condus pe ultimul drum- stirilekanald.ro

Citeste si: „Kadri nu a fost niciodată la școală. El nu are nevoie”. Motivul pentru care Dana Nălbaru a decis ca cei trei copii ai săi să învețe acasă- radioimpuls.ro

I-au dat, spune ea, placebo sau nu, zile bune, pe lângă multe zile rele, dar aștepta cu nerăbdarea unui copil să revină la o viață normală, la a găsi plăcere și bucurie în lucruri mărunte și la a găsi puterea, dorința și pasiunea în orice făcea cu sufletul deschis înainte ca depresia să pună stăpânire pe mintea și trupul ei.

Nu le-a mai găsit, nu a mai așteptat să-i revină viața la normal și acum, poate, se îndreaptă către o lume unde viața veșnică îi va fi mai ușoară.

Citește și: Surpriză uriașă în testamentul lui Pele! Pe ultima sută de metri a mai apărut un moștenitor! Cine este femeie care cere să se facă un test ADN pentru a se împărți averea

”Număr, uneori, pe degete zilele ”bune”. Zilele în care mă simt bine, lucrez bine, sunt bine. Pe site-urile pe care le citesc, forumuri cu privire la tot felul de pastile, oamenii scriu: “Nu renunțați, veți găsi antidepresivul potrivit”. E greu și să nu renunți. Al cincilea- sau al șaselea?- antidepresiv în mai puțin de patru ani vine la pachet cu speranțe noi și, până acum, zero efecte adverse. Dar stau și mă întreb dacă nu cumva mă pregătesc pentru o nouă dezamăgire, vreun efect placebo, cine mai știe? Stau și mă gândesc ce bizar e că viața mea toată depinde de câteva zeci de miligrame dintr-o substanța de care abia am auzit. Și, când zic că viața mea toată, nu e nicio exagerare. Am ajuns în punctul în care îmi e rușine să mai vorbesc despre depresie sau să o invoc, în punctul în care nu mai înțeleg ce e în neregulă de nu mai pot funcționa. “Că înainte”, îmi șoptește creierul meu. Sau măcar că într-o zi oarecare, dintr-un trecut care se tot îndepărtează. Am ajuns să urăsc însuși termenul de “depresie”. Îl reneg adesea, mă mint singură, ascult muzică, fac orice că să schimb această stare. Și ea nu se schimbă decât foarte rar. “Nu renunțați, antidepresivul asta mi-a schimbat viața”, a scris cineva despre substanța pe care o iau acum, de câteva zile. Aștept, aștept de patru ani să am din nou pasiune pentru ceva. Să nu simt greutate, orice aș face. O greutate atât de dificil de descris în cuvinte. “Îți va plăcea pastilă asta, ajută și la concentrare, e și pe anxietate”, mi-a spus medicul meu. Îmi doresc să îmi placă. Să mă ”ajute”. Să mă trezesc zâmbind, că “înainte”. Să pun puțină pasiune în ce fac, măcar puțină. Măcar din când în când, să nu mă mai ascund în spatele unei stări care nu vrea să plece. Nu vrea, și pace. “Nu renunțați, pastilă asta mi-a redat plăcerea de a trăi”. Citesc toate forumurile, în timpul meu liber, și vreau să le cred. Să cred că există din nou plăcere, fie și dintr-o pastilă. Dar, la naiba cu toate astea, azi a fost o zi bună, placebo sau nu”, a scris Iulia Marin, pe pagina sa de Facebook, înainte cu doar opt zile de a muri.