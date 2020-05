In articol:

Vilsan Cristian Ionuț, un tânăr român care lucrează pe un vas de croazieră, este blocat pe mare. Alături de el, alți 71 de români și peste o mie de cetățeni din diverse colțut ale lumii sunt blocați pe mare, de când a început pandemia de coronavirus.

Mesajul disperat al unui român blocat pe mare

După mai bine de două luni petrecute pe mare, a transmis un mesaj disperat, sperând ca el și colegii lui să fie aduși pe uscat și să se reîntâlnească cu familiile lor.

„Doamnelor și domnilor și dragi colegi din întreaga lume,

Sunt unul dintre membrii echipajelor de pe vasele Seabourn, care sunt blocați pe care de pe data de 1 martie, acolo când am avut ultima oprire în portul Seychelles. Din ziua aceea nu am mai pus piciorul pe pământ și nu am intrat în contact cu persoane de pe uscat. Nu avem cazuri de persoane infectate cu COVID-19 la bord. De ce este atât de dificil să fim repatriați?

Suntem 71 de români la bordul vaselor Holland America și MS Konningsdam, împreună cu alți 1200 de membri ai echipajului din întreaga lume. Avem familii și vrem să trecem prin această perioadă dificilă alături de familiile noastre.

Ambasada României, Ministerul Afacerilor Externe și toate celelalte instituții care ne pot ajuta, ne auziți? Este nevoie să fie și mai mulți oameni care să sară de la bordul vasului sau să intre în greva foamei? Noi, toți marinarii, am făcut ceva greșit ca să fim tratați așa, să nu avem posibilitatea să mergem acasă, la familiile noastre?

În sfârșit, aș vrea să mulțumesc companiilor noastre, care fac tot ce le stă în putință pentru ca noi să fim repatriați și care au grijă de noi atât de bine.

Vă cer tuturor să redistribuiți acest mesaj și poate cineva ne va auzi”, a scris Vilsan Cristian Ionuț pe pagina lui de Facebook.

Citeste si: Ella de la Puterea Dragostei, făcută praf de un vlogger: „Ești prosopul lui Jador. De câte ori nu găsește acasă, te cheamă pe tine să...”

O tânără de origine portugheză, aflată și ea în aceeași situație, a transmis și ea un mesaj asemănător în care cerea să li se îngăduie debarcarea. Mai mulți membri ai echipajelor blocate pe vase de croazieră s-au sinucis de disperare, după mai bine de două luni petrecute pe mare.