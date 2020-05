In articol:

Bacalaureat 2020. Băiatul, elev la un liceu din Iași, spune că varianta echivalării mediilor din liceu cu Bacalaureatul ar putea avea ca efect faptul că elevii din școlile în care ”nu prea se face carte”, dar unde ”se dau note pe ochi frumoși” să intre la facultate cu medii mari „să ne ia locurile de la Poli sau cine știe de prin ce părți”.

Bacalaureat 2020. Mesajul unui tânăr: ”Am suportat sistemul de învățământ bolnav”

Iată mesajul elevului din Iași, care de teama repercursiunilor spune că vrea să-și păstreze anonimatul.

„Un bacalaureat mascat.

Mă numesc BCR. Sunt elev în clasa a-XII-a, pe profilul matematică informatică de la un liceu din Iași. Doisprezece ani am suportat sistemul de învățământ bolnav. Am încercat să îl tratez dar tot timpul am fost neglijat. Nu am fost un elev model, mai mult mediocru. Notele nu au contat niciodată pentru mine ci cantitatea de cunoștinte a contat. Nu pot să reproduc fiecare cuvânt din caiet că să iau un 10 la o materie dubioasă pentru mine.

Citeste si: Ludovic Orban, anunț despre examenele naționale. Ce măsuri s-au luat

Îmi amintesc și cum mi-am văzut, pentru ultima dată, colegii. Știa cineva că o să ne mai vedem doar la bac? Nu știa nimeni. Așa cum sunt unii într-o clasa: gălăgioși, răutăcioși suntem o familie. Îmi e dor de atmosfera de la oră, de glumele pe care le mai făceam cu profesorii…

Dar uite că acum ne-am înrolat în armată fară să știm. Suntem trimiși pe frontul bacului să ne luptăm cu examenul și cu un virus. Să ne luptăm din niște vitrine din plexiglass anti claustrofobi. Generațiile dinaintea noastră ne blamează: Că bacul e ușor că nu avem de ce să ne plângem. Pai era ușor dacă aveam aceleași condiții că și voi.

“Să se echivaleze media de la Bac cu media din 3 ani de liceu”, mda… bună treabă… atunci o să aveți în facultățile bune numai “pupincuriști” (scuzați-mi expresia, dar altfel nu am cum să îi numesc.) care au note bune pe ochi dulci. Nu mi se pare ok că cei de la liceele unde nu prea se face carte, și știm cu toții asta, să ne ia locurile de la Poli sau cine știe de prin ce părti.

Citeste si: Sindicat din învăţământul preuniversitar: Bacalaureatul şi Evaluarea Naţională nu pot fi organizate în condiţii de siguranţă

Vă doriți un viitor? Păstrați forma bacului! Bazați-vă pe ce știe elevul nu pe capacitatea sa de memorare mecanică. Examen online? Încercarea moarte n-are. Pe onestitatea noastră nu stiu cât vă puteți baza. Ce ne facem cu cei care nu au calculatoare? Fondul de rezervă al guvernului și calculatoarele din scoală.

Patru ani nu au contat mediile pentru noi și brusc acum trebuie să conteze. Cei de la filo să ne fure locurile la facultățile de profil? (fară supărare pentru filologi, am fost și eu printre voi dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume)

Semnat, un elev mascat.”

FOTO: pexels.com