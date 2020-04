In articol:

Artistul de muzica populara a incetat din viata astazi, dupa ce in Vinerea Mare s-a aflat ca e in coma din cauza complicatiilor suferite de pe urma infectarii cu COVID-19.

Ionut Balasoiu a dat vestea mortii lui Nelu Balasoiu pe contul sau de Facebook. Ulterior, el a postat o fotografie de la nunta parintilor lui.

Nelu Balasoiu a murit. Artistul de muzica populara fusese testat pozitiv cu coronavirus

"Tata a incetat din viata. Acum este impreuna cu mama din nou. Va multumesc tuturor ca v-ati rugat pentru el. Va rog din suflet sa imi respectati intimitateaa si sa imi dati voie sa pregatesc toate aspectele necesarii inmormantarii", a scris fiul lui Nelu Balasoiu, baiatul pe care cantaretul l-a avut cu femeia cu care s-a recasatorit dupa divortul de Maria Cornescu.

Nelu Balasoiu a fost casatorit si cu Maria Cornescu

Nelu Balasoiu a fost casatorit si cu Maria Cornescu, cu care are o fiica. Cei doi artisti de muzica populara, parteneri si pe scena si in afara ei, au format un cuplu timp de 25 de ani. Despartirea lor a fost cu mare scandal, iar ulterior Nelu Balasoiu nu a mai vrut sa auda de Maria Cornescu.

“Daca ii spui ceva de Maria Cornescu, Nelu Balasoiu se schimba la fata. Se transforma, pur si simplu. Il amareste. Nu vrea sa o vada, nu vrea sa mai auda de ea, el spune ca fosta lui sotie l-a indepartat pe el de fiica lor. Considera ca ea este vinovata ca fata lor nu vorbeste cu el. Asa este in mintea lui, desi nu cred ca este adevarat acest lucru. In plus, Maria a fost impresionata si afectata cand a vazut in ce fel a ajuns sa traiasca Balasoiu”, declarau, in urma cu cativa ani, surse din anturajul lui Nelu Balasoiu.