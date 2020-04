Un mesaj emoționant pentru gorjeni vine din partea unui tânăr licean care îndeamnă să ”Stăm acasă”. Videoclipul a fost postat în urmă cu 2 zile și deja are mii de vizualizări. Vorbim de Tudor Ciutacu, un adolescent de 16 ani care a reușit să ajungă la sufletul gorjenilor.

Mesajul emoționant al unui tânăr din Târgu-Jiu a strâns mii de vizualizări în 2 zile

Tudor Ciutacu are 16 ani și este elev al Colegiului „Gheorghe Magheru“ din Târgu-Jiu. Liceanul este legitimat și la Clubul Sportiv Pandurii Târgu-Jiu, iar de câteva luni a început să facă videoclipuri pe care le postează pe site-uri de socializare.

Până în acest moment, adolescentul Tudor a realizat 5 clipuri, dintre care și acesta care a devenit viral în rândul gorjenilor. ”De câteva luni am început să fac videoclipuri pe care le postez pe pagina mea de Instagram. Nu lucrez foarte mult la ele. De exemplu, dacă fac textul seara sau când am inspirație, a doua zi fac filmarea și editarea. Dacă am timp pot să le fac și într-o zi. Merg destul de bine, pentru știu ce am de spus. Pe editare nu pun accent prea mult în acest moment, pentru că mă axez pe mesaj”, a declarat Tudor Ciutacu.

