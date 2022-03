Mesajul emoționant pe care Adda l-a primit de la mama ei, după ce a aflat că este bolnavă. Artista urmează un tratament dur: ”Iau 26 de pastile pe zi”

In articol:

De aproape doi ani, Adda trece prin momente extrem de grele din punct de vedete al sănătății sale. Artista a primit timp de un an și jumătate diferite diagnostic e, toate greșite, însă în luna februarie a acestui an, a aflat, în sfârșit, reala boală de care suferă.

Ulterior, vedeta și-a anunțat fanii că se va retrage din lumina reflectoarelor până ce se va vindeca, fiind infectată cu boala Lyme, în stadiu foarte avansat. Între timp, artista a început deja tratamentul, ținându-și mereu fanii la curent cu ceea ce se întâmplă cu ea.

Adda, mesaj de suflet de la mama sa: „De fiecare dată când am nevoie, recitesc”

Deși spune că simptomele s-au mai ameliorat, acestea încă persistă, motiv pentru care tratamentul pe care-l urmează este la fel de dur precum boala. Soția lui Cătălin Rizea înghite câte 26 de pastile zilnic, urmează un regim alimentar special, iar schema de vindecare va mai continua.

După patru luni de tratament medicamentos, Adda spune ca vor urma alte 18 luni de tratament infectabil, timp în care va primi 80 de injecții.

Chiar și așa, deși procesul de vindecare nu este unul deloc ușor, Adda se declară o femeie puternică, care refuză să accepte că este bolnavă, dorindu-și să profite din plin de fiecare clipă a vieții. Îndemn pe care l-a primit și de la mama sa.

Când a aflat de ce boală suferă Adda, cea care a adus-o pe lume, asistentă medicală de profesie, și-a susținut copilul din prima clipă.

Pentru că procesul de vindecare este unul greu și de lungă durată, mama Addei i-a trimis un mesaj emoționant, pe care artista spune că-l recitește de fiecare dată când simte că pierde lupta cu virusul ”Gogutz”, așa cum a

poreclit ea boala de care suferă.

Prin rândurile trimise, femeia o îndemnă pe artistă să lupte până în pânzele albe, să spere la mai bine, să viseze la vindecare, să se impună în fața bolii și, cel mai important, să nu cedeze niciodată, indiferent de situație,

Aceste cuvinte, spune Adda, îi dau putere și o fac să vadă dincolo de zecile de luni de tratament care urmează, la momentul când va reveni la viața pe care o ducea înainte de infectarea cu Lyme.

”O lună și ceva de când îmi asortez pijamalele cu șosetele. Am trecut prin toate stările. Mental vorbind. Fizic, emoțional. Iau 26 de pastile pe zi și a început să devină o normalitate și nu o corvoadă. Urmează încă 4 luni de înghițit pastile și apoi 18 luni de injecții. 80 la număr. Mă simt puternică. Mă simt mai bine. În curând o să revin. Cu totul. Cu cea mai bună versiune a mea. Când am fost să cânt la #weareone, m-am simțit ca un copil care a primit o jucarie nouă. Am fost cea mai fericită. Cred că s-a și văzut. Refuz să mă gândesc la Gogutz. Refuz să mă simt cuvântul ăla care începe cu b și se termină cu olnavă. Sunt vie! Și atâta timp cât am darul ăsta, o să trăiesc! Cu totul! Cu toate!

Am primit asta de la mama și de fiecare dată când am nevoie, recitesc: “Cât timp trăiești, simte-te viu! Dacă ți-e dor de ce făceai, fă-o din nou! Nu te pierde printre fotografii îngălbenite de timp. Mergi mai departe atunci când toți se așteaptă să renunți. Nu lăsa să se tocească tăria pe care o ai în tine. Fă astfel ca, în loc de milă, să impui respect. Când nu mai poți să alergi, ia-o la trap. Când nu poți nici asta, ia-o la pas. Cănd nu poți să mergi, ia bastonul. Însă nu te opri niciodată!” Madre Teresa de Calcutta”, a scris Adda pe rețelele de socializare, acolo unde internauții i-au fost, ca de fiecare dată, aproape, cu sute de comentarii încurajatoare.