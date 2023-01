Mesajul emoționant postat de soția lui Adrian Mutu! ”S-a născut un rege!”! Care a fost reacția celebrului antrenor de la Rapid

In articol:

Adrian Mutu a împlinit, în urmă cu câteva zile, 44 de ani, iar aniversarea și-a făcut-o, așa cum se întâmplă în lumea fotbalului, departe de acasă. Aflat în cantonament, în Turcia, antrenorul de la Rapid a fost sărbătorit simplu, de jucătorii săi și de staff, cu un tort și o cântare de... ”La mulți ani!”. Totul, firește, după ce ”Briliantul” a condus antrenamentul de duminică al echipei sale.

Sandra, postare de suflet pentru Adrian Mutu!”Ești iubit!”

De acasă însă, din România, au curs mesajele de felicitare, unul mai interesant decât altul. Cel mai frumos avea să fie cel postat de soția sa, Sandra, femeia cu care este căsătorit din 2017! Astfel, în dreptul unei fotografii cu ei doi, consoarta tehnicianului giuleștean a scris cam așa! „Astăzi s-a născut un rege. La mulți ani! Ești iubit, Adrian Mutu”, a scris doamna Mutu pe Instagram, postare care avea să strângă peste 3000 de aprecieri în doar câteva ore.

Reacția lui Adrian Mutu nu a întârziat să apară și public. La mesajul emoționant postat de soția lui, el a scris simplu, dar din suflet…. ”Te iubesc!”.

Adrian și Sandra Mutu [Sursa foto: Instagram Adrian Mutu]

Citește și: Rapid a plecat în cantonament. Vezi unde se va antrena gruparea pregătită de Adrian Mutu: „Trebuie să fim pregătiți pentru prima partidă oficială”

Sandra l-a cucerit iremediabil pe Adrian Mutu! ”Am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea: mi-a răspuns că da, ne-am iubit”

Sandra este a treia soție a ”Briliantului”, însă ea pare cea care l-a cucerit și l-a schimbat pe Adrian Mutu pentru totdeauna, l-a transformat dintr-un playboy într-un bărbat de casă. De altfel, fostul jucător a lăsat și să se înțeleagă acest lucru din descrierea actualei soții în cartea sa autobiografică.

Citeste si: Cristina Șișcanu, clipe cumplite în vacanță! Ce a pățit vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

”La început, o relație de la distanță, iar din iarna lui 2015, ceva mai serios. Stătea la Timișoara, am rugat-o să vină la București, să vorbim, să vedem ce iese. Inevitabilul s-a produs și ne-am îndrăgostit! Am semnat, în iulie 2015, cu indienii de la Pune City, am plecat în cantonament, o lună de zile, în Antalya.

Am întrebat-o pe Sandra dacă poate veni în Belek, dimineață aveam antrenament, după ora 20:00 ne puteam vedea. Cred că era ora două noaptea când am luat o sticlă de șampanie și mi-am făcut curaj, deși la început nu aveam de gând, în lipsa unui inel.

Știți cum e finalul de august, spre dimineață, la Belek, pe plajă? A fost un moment magic, am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea: mi-a răspuns că da, ne-am iubit”, a povestit Adrian Mutu felul în care a cerut-o în căsătorie, un pic atipic, pe femeia vieții lui, în cartea sa autobiografică, ”Revenirea din infern”.

Adrian Mutu [Sursa foto: Profimedia]

Citește și: Mutu face curăţenie la Rapid! Trei jucători, daţi afară. "I-am anunţat că nu fac parte din planurile mele"

”Briliantul” l-a impresionat pe Răzvan Raț! ”Eu nu-l recunosc, stau cu el la masă și am impresia că nu stau cu Adrian Mutu. Interiorul e foarte mult schimbat”

Atitudinea serioasă și felul în care azi privește Adrian Mutu lucrurile și viața l-au impresionat pe Răzvan Raț. fostul fundaș de la Șahtior Donețk, bun prieten cu ”Briliantul”. El a remarcat schimbarea majoră a antrenorului de la Rapid și, într-o emisiune de televiziune, a vorbit despre acest lucru.

"Eu zic că tupeul l-a ajutat și a recunoscut și el. A fost și pozitiv și negativ în anumite momente. Eu nu-l recunosc, stau cu el la masă și am impresia că nu stau cu Adrian Mutu. Interiorul e foarte mult schimbat. Am stat împreună, îl știu de la 16 ani.

Foarte mult s-a schimbat. Avem tot felul de discuții și de fotbal și de viață în general și îi spun 'tu nu ești Mutu'. S-a schimbat doar în bine. Eu am mai spus-o, a fost un tâmpit de când îl știu. E un alt Mutu, schimbat sută la sută în bine", a declarat Răzvan Raț, la emisiunea ”Fotbal Club” de la DigiSport.