Alexandru Cumpanasu a scris un mesaj emotionant pentru nepoata lui. Fostul candidat la presedintia Romaniei i-a dedicat Alexandrei Macesanu o postare. Mesajul a fost scris in ziua de Craciun. E primul Craciun pe care familia fetei il traieste dupa ce s-a intamplat la Caracal. Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe fata pe care o luase la ocazie.

Mesajul lui Alexandru Cumpanasu pentru Alexandra Macesanu de Craciun

"Este modul meu intim de a refula în fața celor mai grele momente. Însă tu, IUBIREA NOASTRĂ, meriți să îl împărtășesc cu milioanele de suflete care te iubesc.

De Crăciun suntem cu gândul la tine, îngerașul nostru, al tuturor românilor! Nu am putut dormi noaptea trecută și am stat de vorbă, din nou, cu tine. Doar că acum mi-am transpus trăirile într-un poem, pe care îl public aici. Să fii puternică și curajoasă, draga mea! Mama, tata și cu mine te vom găsi și te vom iubi mereu! Pentru prima dată în viață public un poem. O latură pe care nu am făcut-o publică niciodată. Este modul meu intim de a refula în fața celor mai grele momente. Însă tu, IUBIREA NOASTRĂ, meriți să îl împărtășesc cu milioanele de suflete care te iubesc:

Îngerul din vis

Într-o zi de iarnă tristă

Cu un crivăț ce bătea,

Nu simțeam a sa putere,

Ci pe tine te simțeam

Tristă, calmă, te uitaiCătre mine cu reproșuri:„Haide-odată, ce mai stai”?

Încercam să îți răspund,

Să îți dau o-mbărbătare,

Să mă simți că-ți sunt alături,

Drag copil și dragă floare”, a scris Alexandru Cumpanasu.