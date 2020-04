In articol:

Murat Unalmis, interpretul personajului Demir Yamam din serialul "Ma numesc Zuleyha", difuzat la Kanal D, implineste astazi 39 de ani, ocazie cu care mii de fani i-au urat "La multi ani!" pe conturile de socializare, in dreptul unui mesaj emotionant postat de actor acum cateva zile.

Citeste si: Antrenorul vedetelor, în al nouălea cer, în plină pandemie când a aflat vestea cea mare! ”Din păcate, nu pot să petrec cum vreau...”! Avem toate detaliile

Mesajul emotionant transmis de celebrul actor turc, Murat Unalmis, fanilor sai

"Soarele apune. Imi plac aceste zile de primavara si am speranta ca ne vom putea relua viata normala in curand. Sper sa invatam ceva din perioada asta dificila pe care o traversam si sa ne bucuram de orice respiratie in mijlocul naturii, intr-o padure, la mare, sub un copac la umbra", a scris celebrul actor turc.

Acesta isi va sarbatori ziua in izolare, petrecand cu prietenii si familia prin intermediul tehnologiei digitale. Mii de fani i-au transmis cele mai frumoase ganduri cu ocazia zilei de nastere.

Citeste si: Actrita care o interpreteaza pe Zuleyha, declaratii despre cum se se simte in izolare! “Trebuie sa mai avem un pic de rabdare”

Citeste si: Noi măsuri în plină pandemie de coronavirus! Anunțul făcut de Klaus Iohannis: „Începând cu ora 16:00...”

Originar din Kayseri, chipesul actor a jucat baschet de performanta in Clubul Sportiv Fenerbahçe in vremea liceului, dar a urmat Facultatea de Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii Marmara. Dupa absolvire a urmat cursuri in actorie la Academia din Istancul. Pana la 39 de ani, Murat Unalmis are un palmares bogat, cu roluri principale atat in seriale cat si in filme de lung metraj. A fost casatorit pentru o scurta perioada cu actrita Birce Akalay.

Pe Murat Unalmis il puteti urmari in aceasta seara, incepand cu ora 20.00, la Kanal D, intr-un nou episod din serialul "Ma numesc Zuleyha".