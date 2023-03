Mesajul lui Dani Alves din închisoare, după ce soția lui a anunțat că divorțează: „Voi continua să lupt, avându-i alături pe cei care știu cine sunt cu adevărat”

In articol:

Dani Alves, fotbalistul brazilian arestat preventiv în urmă cu două luni pentru acuzații de viol, a trimis din închisoare o scrisoare către soția lui, Joana Sanz, după ce aceasta a anunțat că va divorța.

Dani Alves (39 de ani), fotbalistul brazilian arestat preventiv în urmă cu două luni pentru acuzații de viol, a trimis din închisoare o scrisoare către soția lui, Joana Sanz (30 de ani) celebrul manechin spaniol, după ce aceasta a decis să divorțeze. Motivul divorțului ar fi scandalul uriaș în care este implicat Alves.

Astfel, după o relație începută în 2015 și o căsătorie realizată în 2017, cei doi o vor lua pe drumuri diferite. Conform gsp.ro, presa din Spania, țara unde este arestat preventiv fotbalistul, a intrat deja în posesia scrisorii adresate soției lui Alves. În conținutul acesteia, brazilianul își mărturisește dragostea pentru Joana și spune că va lupta pentru a-și demonstra nevinovăția.

„Draga mea, Joana, au fost aproape 8 ani de iubire, respect și grijă. Ultimii ani au fost cei mai plăcuți. Tu și cei doi copii sunteți cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în viața asta.

Am crescut împreună de când am început această viață. Am fost unul lângă celălalt în toți acești ani. Acum, în aceste momente grele, regret decizia ta și sper că viața îmi va da încă o șansă să pot să te iubesc.

Înțeleg durerea pe care ți-o provoacă această situație nedreaptă pe care o trăim. Înțeleg că nu ai putut rezista acestei presiuni. Faptele de care sunt acuzat sunt departe de valorile mele: iubire, viață și respect. Voi continua să lupt, așa cum am făcut-o mereu, crezând în mine și avându-i alături pe cei care știu cine sunt cu adevărat. Voi lupta până la final, având parte de iubirea copiilor și a părinților. Vă voi demonstra tuturor că sunt nevinovat!”, a fost mesajul lui Dani Alves, citează sursa amintită anterior.

Mesajul lui Dani Alves din închisoare, după ce soția lui a anunțat că divorțează [Sursa foto: instagram.com/danialves]

Joana Sanz: „Închid o etapă a vieții mele care a început pe 18 mai 2015”

Joana Sanz, manechin spaniol celebru, a decis să pună capăt relației cu sud-americanul printr-o scrisoare răvășitoare și plină de suferință, pe care a postat-o în mediul online.

„Mi-ar fi plăcut ca aceste rânduri să fie despre dragoste și fericire, însă nu e cazul. Ultimele luni au fost oribile. Nu cele mai dure ale vieții mele, pentru că am înfruntat multe furtuni, dar foarte dureroase”, a scris iberica. „Senzațiile de abandon și singurătate mi-au bătut din nou la ușă. Mii de «de ce?» fără răspuns.

Mi-am ales ca partener de viață o persoană perfectă în ochii mei. Îmi era mereu alături când aveam nevoie, mă ajuta în tot ce făceam, întotdeauna mă impulsiona, permanent atent, drăguț... Mi-a fost greu să accept că această persoană m-ar putea rupe în mii de bucăți. Voi pierde ani de viață pentru a recupera modul cum mă privea, ca și cum eram cea mai prețioasă ființă de pe pământ.”

Totodată, aceasta a afirmat că îl iubește nespus pe Dani Alves, însă pe ea se iubește și se respectă mai mult: „Îl iubesc și îl voi iubi mereu. Cine spune că iubirea se uită nu iubește cu adevărat”. Accentuează ruptura: „Dar pe mine mă iubesc și mă respect mai mult. Închid o etapă a vieții mele care a început pe 18 mai 2015. O femeie puternică trece într-o nouă etapă a vieții ei.”

Mesajul lui Dani Alves din închisoare, după ce soția lui a anunțat că divorțează [Sursa foto: instagram.com/joanasanz]

Dani Alves a fost acuzat de viol

Fotbalistul brazilian Dani Alves este în arest preventiv din 20 ianuarie, după ce a fost acuzat că a agresat sexual o femeie la finalul anului trecut. Mai mult, alte două femei au depus mărturie în favoarea victimei de 23 de ani, confirmând toate cele spuse de tânără. Cele două martore sunt prietene cu presupusa victimă și susțin că inclusiv ele au fost abordate de fotbalist, făcându-le avansuri sexuale, scrie digisport.ro.

Jurnaliştii de la Marca au redat firul evenimentelor întâmplate pe 30 decembrie. Se pare că Dani Alves se afla în club alături de mai mulţi prieteni, iar o femeie necunoscută susține că ar fi fost agresată de fotbalist. Însoţită de mai multe prietene, aceasta a părăsit clubul şi a mers direct la poliţie, unde a depus o plângere. După ce femeia a dat declaraţie, polițiștii s-au deplasat la faţa locului, însă Dani Alves părăsise deja clubul. Se pare că incidentul a fost confirmat şi de un martor de la fața locului.

Dani Alves este jucătorul cu cele mai multe trofee în istoria fotbalului. Brazilianul care a evoluat la Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paolo şi UNAM a câştigat 48 de trofee în întreaga sa carieră, cele mai multe dintre ele fiind cucerite la Barcelona. Dani Alves are în palmares, printre altele, trei Ligii ale Campionilor, şase titluri în La Liga, două în Ligue 1 şi unul în Serie A.

La naţionala Braziliei, Dani Alves a bifat 126 de meciuri şi a marcat 8 goluri. Alături de Selecao, fundaşul a Câştigat Copa America, în 2007 şi 2019 şi Jocurile Olimpice, în 2020.

Surse: digisport.ro, gsp.ro