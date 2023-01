Mesajul lui Emily Burghelea, după ce a ajuns de urgență la spital! A apelat la psiholog pentru a depăși momentul: „Mi-am dat seama că nu am făcut nimic greșit”

In articol:

Emily Burghelea este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Blondina este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține la curent pe admiratori cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și

cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Emily i-a anunțat pe fani că se confruntă cu probleme după ce a născut cel de-al doilea copil, respectiv ”febra laptelui”. După ce a încercat să se vindece acasă, fără a apela la ajutorul medicilor, pașii pe care i-a urmat la domiciliu nu au avut rezultat, motiv pentru care a ajuns de urgență la spital, cu o seară în urmă.

Acum, însă, vedeta a venit cu un mesaj pentru fanii săi, pe Instagram, acolo unde le-a spus că încearcă să facă față provocărilor din ultimele zile, deși nu a trecut prin momente ușoare, însă acum este mult mai optimistă că totul va fi bine.

„Nu sunt cele mai ușoare zile din viața mea dar cu ei în brațe nu am cum să mă plâng… Am conștientizat că nu este un capăt de lume febra laptelui, am trecut prin momente cumplite noaptea trecută dar în seara aceasta, după ce am discutat și cu un psiholog am înțeles că nu am făcut nimic greșit, am înțeles că deși pe Amedea am alăptat-o un an fără nici un fel de problemă gravă la începutul alăptării acum corpul meu reacționează diferit dar perioada dificilă va trece, am înțeles că totul va fi bine și am mai înțeles cât de sensibile suntem noi, mamele, după naștere… Puțin palidă acum, dar mult mai încrezătoare, urmez întocmai rutina pentru detensionarea sânilor angorjați, duș fierbinte, comprese calde, masaj al sânilor, alăptare, pompă, lanolină, comprese reci, varză în sutien, câteva momente de răgaz și o luăm de la început!”, a scris Emily Burghelea, în dreptul unei imagini în care apare alături de cei doi copii ai săi.

Emily Burghelea și copiii ei [Sursa foto: Instagram]

Emily i-a mulțumit soțului ei pentru că i-a fost alături

În aceeași postare, Emily Burghelea a ținut să-i mulțumească partenerului ei de viață pentru că i-a fost sprijin în aceste zile și a ajutat-o cu tot ce a avut nevoie. La fel ca ea, și Andrei este foarte obosit, însă ambii parteneri au încredere că totul va fi bine în continuare.

„Spun… o luăm pentru că tot timpul asta Andrei nu a dormit deloc, a stat și efectiv ne-a păzit,

s-a speriat foarte tare ieri noapte, când m-a văzut în starea în care eram, eu nu-mi amintesc foarte multe, știu doar că îmi era frig, somn și foarte rău în același timp, și mă gândeam doar la faptul că poate bebe nu a mâncat suficient, anxietate care mă făcea să mă afund și mai tare în șoc… Partea emoțională este cea mai importantă acum, @iubitul_lui_emily tu ești eroul meu și îți mulțumesc pentru tăria pe care o ai de fiecare dată, în orice fel de situație, știu că mă pot baza pe tine, indiferent ce se întâmplă și datorită puterii pe care tu și cei mici mi-o transmiteți știu că oricât de jos aș pica… Mă voi putea ridica!”, a mai scris Emily Burghelea.