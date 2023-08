Mesajul neașteptat făcut public de Cătălin Bordea: „Cel mai dureros”! Totul vine la scurt timp după divorțul de fosta soție, Livia

In articol:

Cătălin Bordea este iubit și apreciat de mulți români, iar comediantul face tot posibilul să fie cât mai apropiat de publicul său și încearcă să facă acest lucru prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lui, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

De asemenea, așa se întâmplă și în prezent, mai ales de când el și fosta soție, Livia, și-au spus ”Adio” definitiv. Bordea nu ezită să le arate fanilor locurile prin care merge, activitățile pe care le are în viața de zi cu zi, iar uneori împărtășește cu aceștia și glume, pentru a le aduce un zâmbet pe buze celor ce îl îndrăgesc.

Totuși, de curând, comediantul a venit cu o postare mai specială pe pagina personală de Instagram, acesta distribuind un mesaj legat de iubirea față de o altă persoană și de faptul că a-i putea să te pierzi pe tine, în acest proces de a oferi totul altcuiva.

„Cel mai dureros lucru este să te pierzi în procesul de a iubi prea mult pe cineva și să uiți că și tu ești special.” , a fost mesajul distribuit de Cătălin Bordea, pe pagina personală de Instagram.

Andreea Antonescu, alături de Cătălin Bordea după divorțul de Livia

Cătălin Bordea trece printr-o perioadă delicată, asta pentru că el și fosta soție, Livia, și-au spus ”Adio” după mai bine de 11 ani de relație.

Totuși, comediantul nu este singur în această perioadă, ci alături de el sunt multe persoane apropiate, iar una dintre ele este chiar Andreea Antonescu, lucru dezvăluit chiar de Bordea, în cadrul podcast-ului pe care îl moderează alături de Nelu Cortea.

„Cătălin Bordea: Eu trebuie să îți mai mulțumesc, în același timp, pentru că ai fost alături de mine și în perioada asta care încă nu s-a terminat.

Nelu Cortea: Ce perioadă, iartă-mă, despre ce vorbim?

Cătălin Bordea: „Dinvonț”, „dinconț”( n. r.: divorț). Cum se numește ăla când te lua soția?

Andreea Antonescu: Lecție de viață!(...) Da, știi că am făcut-o cu tot sufletul și nu mă așteptam vreodată ca tu să vrei să menționezi chestia asta la voi în podcast și apreciez la maximum. Știi că indiferent de orice am fost acolo pentru că am simțit să fiu acolo și știu cât de grele sunt anumite perioade din viața fiecăruia... și știu cât de importanți sunt acei prea puțini oameni care simt nevoia să fie lângă tine, mai ales atunci. Am ales tocmai datorită chimiei care a fost între noi și a faptului că am descoperit că sunteți niște oameni foarte buni. Am ales să fiu acolo, un umăr pe care să te poți sprijini dacă ai nevoie!”, este dialogul dintre cei trei în cadrul podcastului lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

