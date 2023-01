Mesajul pe care Anda Adam i l-a transmis soacrei sale după căsătorie. Nu multe femei fac asta: "Vă mulțumesc, doamnă!"

In articol:

Anda Adam și Yosif Mohaci au intrat în 2023 căsătoriți, după ce înainte de Crăciun au decis să se prezinte în fața ofițerului de stare civilă. Cei doi și-au întemeiat o familie, iar acum mărturisesc că își doresc să facă un nou pas în relația lor: acela de a deveni părinți.

Despre planurile de viitor pe care le au împreună, dar și despre relația pe care Anda Adam o are cu soacra ei au vorbit chiar artista și soțul acesteia, într-un interviu recent.

Citește și: Anda Adam, o nouă lovitură în scandalul evacuării vilei din Bragadiru! Artista trebuie să achite o sumă colosală, după ce a pierdut casa: "Nu și-a plătit datoriile la instanță ca să se judece dosarul"| EXCLUSIV

Anda Adam și soțul ei vor să devină părinți de gemeni: "Două fetițe cu ochi albaștri"

După căsătoria plănuită în mare secret, Anda Adam și soțul au dezvăluit că urmează să facă și nunta. Artista și Yosif Mohaci nu au decis încă data marelui eveniment, dar s-au gândit deja la unele aspecte:

"Reporter: Nunta va fi anul acesta?

Yosif Eudor Mohaci: Încă ne gândim.

Anda Adam: Da, așa ne dorim. Nu știm, la vară, mai la toamnă, nu știm încă.

Citeste si: „I-a pus capac la coșciug.” Care este legătura Mariei Constantin cu moartea lui Marcel Toader- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Yosif Eudor Mohaci: Locația, data, încă ne gândim.", au dezvăluit cei doi, pentru playtech.ro.

Anda Adam și Yosif Mohaci [Sursa foto: Instagram]

Nu doar nunta este pe lista planurilor de viitor în ceea ce îi privește pe Anda Adam și pe soțul ei. Proaspeții însurăței au mărturisit că își doresc să devină și părinți, cât mai curând:

"Anda Adam: Da, noi ne dorim foarte tare gemeni.

Yosif Eudor Mohaci: Da, două fetițe cu ochi albaștri, nu?

Anda Adam: Doamne, ce frumos ar fi! Două fetițe cu ochi albaștri ar fi super!", au declarat Anda Adam și soțul ei.

Citește și: Anda Adam dă cărțile pe față și spune totul despre rivalitatea dintre ea și Bianca Drăgușanu: "Mi-a transmis recent că îi pare rău"

Cântăreața a dat de înțeles că are o relație specială și cu soacra ei. Aceasta a ținut să-i transmită un mesaj mamei soțului său și să-și declare recunoștința: "De Valentine’s Day este o zi cu totul și cu totul specială, pentru că noi sărbătorim de două ori iubirea. O dată că e Valentine’s Day și o dată pentru că mama acestui băiat din fața mea a fost atât de drăguță pe 14 februarie să îi dea și naștere, ca eu ulterior să îl cunosc și să fie acum, aici, lângă mine. Vă mulțumesc mult, doamnă! Un cadou mai frumos de Valentine’s Day nu puteați să-mi faceți! Mai mult decât că am lângă mine iubirea vieții mele, născută și sărbătorită de Valentine’s Day, am dublu cadou din start!", a mai spus vedeta.

Anda Adam și Yosif Mohaci [Sursa foto: Instagram]