Mesajul pe care Dana Roba a vrut să i-l transmită soacrei sale, imediat după ce s-a trezit din comă. Își aduce aminte perfect: "Primul meu gând a fost, am început să plâng"

În urmă cu mai bine de o lună, Dana Roba a trecut prin momente cumplite, atunci când a fost bătută cu bestialitate de fostul ei soț, Daniel Balaciu. Bărbatul a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan pe totul corpul, aplicându-i multiple lovituri chiar la nivelul capului, motiv pentru care bruneta a intrat în sala de operații imediat ce a ajuns la spital, suferind o operație pe creier care a durat mai bine de 9 ore.

Medicii au fost chiar rezervați la început când venea vorba despre starea sa de sănătate, specialiștii spunând atunci că sunt șanse minime ca bruneta să-și mai revină sau chiar să mai aibă o viață normală, în cazul în care va supraviețui. Totuși, o minune a făcut ca femeia să se pună pe picioarele ei, iar acum se recuperează, fiind convinsă că va fi din ce în ce mai bine.

De asemenea, recent, Dana Roba chiar a făcut noi declarații despre calvarul prin care a trecut, explicând concret ce s-a întâmplat cu ea atunci când s-a trezit din comă, amintindu-și că a dorit, la acel moment, să-i transmită un mesaj soacrei sale.

"Vreau să vă spun că loviturile din spate și acum, dacă mă pun cu capul pe pernă, mai tare, sau dacă mă ridic brusc din pat, mă iau niște amețeli... Dar cu siguranță și astea îmi vor trece. Pentru că în momentul în care eu mi-am revenit din coma respectivă, în care am stat două zile, vreau să vă spun că primul meu gând care a fost, am început să plâng și am spus: 'Vă rog din suflet, să meargă cineva și să ia ochelarii la fetița mea, Celine are nevoie de ochelari. După care am mai spus... Astea sunt chestiile pe care Lidia (n. red sora ei) mi le-a confirmat, fiind acolo, cu mine. Am mai spus: <<Fetelor, să transmiteți la soacra mea, că dacă o spală pe Chantal pe cap, să aibă grijă de părul ei, să aibă grijă de fetele mele, să fie curate>>. Gândul meu, de când m-am trezit, a fost la copii", a spus Dana Roba, pe un live pe Instagram.

Dana Roba este hotărâtă să se întoarcă la muncă

Dana Roba le-a făcut o mare bucurie fanelor sale! În același live realizat pe rețeaua de socializare, bruneta a mărturisit că se simte mai bine și din acest motiv este extrem de hotărâtă să își reia activitatea, așa că fetele care au programare la salonul ei vor fi machiate chiar de vedetă.

„Am o veste foarte bună, trebuie să vă spun, în exclusivitate, pentru toate fetele care s-au rugat pentru mine, vreau să vă spun că mi-au dat putere miile de mesaje, în acest weekend, cu mâna ruptă, am încercat să mă machiez singură... Toate fetele care au programare la mine în acest weekend, eu voi fi acolo să le machiez, pentru că eu sunt în viață, Dumnezeu mi-a dat viață, eu vreau să execut toate machiajele. Toate fetele care au programare în această vară, de vineri, de acum, se vor putea prezenta la programarea mea. Eu vă machiez cu mare drag, și dacă aveți evenimente, mă puteți suna. Când vor intra la mine în studio își vor da seama că Dumnezeu ascultă rugăciunea”, a spus Dana Roba în cadrul unui live pe Instagram.