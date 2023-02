Mesajul pe care i l-a transmis Anca Dinicu lui Mihai Bendeac, chiar de ziua actorului. Fanii au rămas uimiți: „Voi sunteți viitorul!”

In articol:

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori de la noi din țară. Vedeta se poate mândri cu o carieră de succes, la care a muncit ani la rând.

Anca Dinicu, mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a lui Mihai Bendeac

Actorul este înconjurat de prieteni și se poate lăuda doar cu persoane valoroase în viața sa. Printre acestea se numără și Anca Dinicu, care i-a transmis un mesaj emoționant de ziua lui.

Mihai Bendeac a împlinit astăzi, 16 februarie, frumoasa vârstă de 40 de ani. Actorul a primit multe felicitări și urări de bine, însă fanii și-au concentrat atenția asupra unui mesaj emoționant. Anca Dinicu, una dintre cele mia bune prietene a lui Mihai Bendeac, i-a transmis actorului un mesaj inedit pe rețelele de socializare.

Mihai Bendeac este foarte activ în mediul online, acolo unde este urmărit de un număr mare de internauți. Actorul postează foarte des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa. Astăzi, vedeta a postat toate mesajele cu urări primite de la prietenii și persoanele apropiate, însă ceea ce le-a atras atenția fanilor a fost mesajul transmis de Anca Dinicu.

Actrița i-a mărturisit lui Mihai Bendeac că îl iubește foarte mult, iar ziua sa de naștere ar trebui să fie o zi națională.

"Ziua de 16 februarie ar putea deveni zi de sărbătoare națională. Propunerea legislativă a fost deja depusă la Senat. Ziua Bendeacului. Te iubesc profesional, personal și universal.", a transmis Anca Dinicu, cu ocazia zilei de naștere a lui Mihai Bendeac.

Fanii au reacționat imediat la postare, îndrăgind relația de prietenie care există între Anca Dinicu și Mihai Bendeac.

„ Voi sunteți viitorul. Viitorul cuplu Stela și Arșinel. Vă iubim pe amândoi!”, a scris un fan la postarea postată de Anca Dinicu.

Mihai Bendeac, interesat să intre în politică

În urmă cu puțin timp, Mihai Bendeac susținea că, fiind tot mai aproape de vârsta de 40 de ani, se tot gândește la bătrânețe. Pe lângă faptul că deja umblă cu punga de pastile după el, actorul începe să aibă deja păreri asemenea persoanelor în vârstă. Mai mult decât atât, vedeta se gândește serios să intre în politică.

” Cu cât se apropie mai mult momentul în care urmează să împlinesc 40 de ani, cu atât spaimele mele, cu atât fricile mele vis-a-vis de ceea ce înseamnă îmbătrânirea... Am ajuns la vârsta la care sunt daddy, dar vreau să vă asigur că nu sunt și ”sugar”... M-am trezit de dimineață, am fost la chioșc, după care am fost la cumpărături, mi-am luat medicamente, acum mă duc să mă văd cu un prieten, el mai știe ce fac ăștia cu pilonul doi de pensie, asta este... Și, în același timp, nu știu, se întâmplă o chestie foarte dubioasă, simt din ce în ce mai acut nevoia ori să mă înscriu în PSD, ori să votez cu PSD, ceva se întâmplă cu mine... Mă uit așa în jur, bă, nu se mai fac mașinile cum se făceau. Deschizi televizorul și nu mai ai la ce să te uiți, păi ce emisiuni frumoase făceam eu, educative...”, a spus Mihai Bendeac, pe rețelele de socializare.