Mesajul pe care Ileana Sterp l-a primit despre Culiță, pe neașteptate. Ce s-a întâmplat în timpul unui concert al artistului a făcut-o pe o fană să pună imediat mâna pe telefon și să îi scrie surorii lui: "Am fost impresionată"

De când a apărut pentru prima dată în atenția publicului, Culiță Sterp a fost plăcut și apreciat de toată lumea, mai ales pentru că este un artist care nu se poziționează superior față de admiratorii lui. A primit numeroase complimente de-a lungul timpului, însă ele continuă să apară chiar și indirect.

Cu numai câteva ore în urmă, una dintre admiratoarele lui Culiță l-a felicitat pentru atitudinea sa, pentru că nu are fițe, dar și pentru faptul că obișnuiește să dea dedicații chiar și fără bani.

Și-a dorit foarte mult să-i transmită acest mesaj artistului și, pentru că nu știa dacă îl va citi sau nu în cazul în care i-l va trimite pe contul personal de Instagram, a decis să i-l trimită surorii lui, Ileanei Sterp, care a făcut în așa fel încât să ajungă, în cele din urmă, la destinatar.

Mândră de fratele său, Ileana Sterp a postat în mediul online mesajul pe care l-a primit din partea admiratoarei lui Culiță, menționând că este foarte mândră de fratele său, pentru că este un om care arată, înainte de toate, respect și omenie. Nu în ultimul rând, admiratoarea artistului a ținut să o felicite pe mama Geta pentru educația pe care le-a oferit-o copiilor ei.

„Bună, Ileana, îți scriu ție că tu mi-ai mai răspuns și nu știu dacă Culiță vede toate mesajele pe care le primește. Aseară am fost pentru prima dată la concertul lui din Stuttgart. Am fost extrem de încântată cât de aproape e de fanii lui, face poze de câte ori i se cere, cântă dedicații chiar și fără bani. Mereu zâmbitor, fără fițe, emană o energie extrem de pozitivă. Nu se compară cu alți artiști! Se vede că e atât de bine educat, pentru asta mult respect mamei Geta. Am fost foarte impresionată”, a

fost mesajul pe care Ileana Sterp l-a primit despre fratele său, Culiță.

„Culiță, sunt mândră de tine!”, a spus Ileana Sterp.

Cum a reacționat Culiță Sterp când a citit mesajul?

Culiță Sterp s-a bucurat nespus de mult în momentul în care a citit mesajul venit din partea admiratoarei sale, confirmându-i-se încă o dată faptul că tot ceea ce face este apreciat la superlativ de fanii lui, fix așa cum își și dorește.

„Exact ce vă spuneam! Doamne, ce mulțumire simt când primesc astfel de mesaje! Vă iubesc!”, a fost reacție lui Culiță Sterp când a văzut mesajul.

