Mesajul plin de disperare transmis de Lena, mamă a trei copii, rămasă în Ucraina fără ajutor! Nu are mâncare pentru cei mici: ”Toate proviziile sunt afară”

Lena, mamă a trei copii, doi băieți și o fată, trece prin momente cumplite alături de familia ei! Aceștia se află în Ucraina și au nevoie urgentă de ajutor, în principal de alimente. Femeia a transmis un mesaj plin de disperare către românii, aflați pe grupul de Facebook ”Uniți pentru Ucraina”, care i-au răspuns de îndată.

Lena spune că nu are alimente, nu are ce să le dea copiilor ei să mănânce! Situația pare gravă, așa cum o descrie și ucraineanca, care spune că soțul ei nu mai lucrează și situația este nefericită pentru familia lor.

Lena, apel disperat pentru români

Femeia din Ucraina cere ajutorul românilor pentru copii ei, care au nevoie de mâncare, dar și de încălțăminte. Lena spune că afară este cald, iar copiii ei încă poartă ghete.

Românii i-au răspuns de îndată și au îndrumat-o către diferite asociații, care oferă ajutor, din zona în care se află ea. Aceasta a ținut să le mulțumească tuturor pentru sfaturile și sprijinul oferit.

”Bună ziua, ma numesc Lena, sunt mama a trei copii. Am doi băieți si o fiicà minunată. Cel mai mare are 14 ani, cel mijlociu 8 si cel mai mic 3 ani. Familia noastra are mare nevoie de ajutor….. Treaba e că, in legătură cu razboiul, sotul meu nu mai lucrează de pe 28 februarie, din păcate nu se poate găsi alt loc de muncă in oras acum...Nu numai ca sotul a ramas fara munca, nu i s-a dat salariul la toata echipa. Au spus ca toti banii au fost transferati fortelor armate ale Ucrainei. (bineînteles ca e o fapta nobila, dar avem si copii care vor sa manânce).

Sotul meu a aplicat pentru sprijinul E, pana acum fara niciun rezultat, desi multi au inceput deja sa primeascà. La începutul lunii martie, 2100 am primit alocatii sociale pentru multi copii, dar asta este o picätura in mare, având in vedere ca ultimul ZP a fost la inceputul lunii februarie...Toate proviziile sunt afara si nu mai exista nimic cu care sa hrănim copiïi. Afara e deja cald, iar copiii mei sunt incà în ghete. Toate actele necesare (str. despre casätorie, st. despre nasterea copillor, voi oferi buletinul. Multumesc anticipat. Dumnezeu sà te aibà in pazà. Cer linistit deasupra capului tàu”, este mesajul transmis de Lena pe grupul ”Uniți pentru Ucraina”.

Refugiați Ucraina [Sursa foto: WOWbiz.ro]