Luna martie este o lună importantă pentru toate femeile. Este luna din an în care femeile și mai ales mamele, sunt cele mai respectate și primesc cele mai multe cadouri. La fel se spune și despre Adelina Pestrițu care este mereu răsfățată de soțul ei, dar ziua de 1 Martie i-a oferit un motiv în plus.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Adelina Pestrițu în luna martie! Când a citit horoscopul, nu i-a venit să creadă

Citeste si: Adelina Pestrițu a făcut senzație la Săptămâna Modei de la Milano! Cizmele pe care le-a purtat costă cât o mașină de lux

Ce cadou a primit Adelina Pestrițu de la Virgil Șteblea

Virgil Șteblea i-a oferit Adelinei un buchet de flori imens, încă de la primele ore ale dimineții. Și pentru că o femeie este mereu bucuroasă când primește flori, Adelina Pestrițu nu s-a putut abține să nu împărtășeascu bucuria și cu fanii de pe Instagram.

Vedeta a scris un mesaj prin care a amintit cât de importantă este această zi și cât de mult contează astfel de gesturi pentru ea.

„La multi ani!🌹

Mereu mi-a placut sa ofer si sa primesc flori. Si sotului meu i-am spus ca poate renunta la multe lucruri in ceea ce ma priveste, dar nu la acest gest🤣. 1 si 8 Martie sunt zile in care partenerii nostri pot face demonstratii de dragoste si admiratie, dar le recomand sa nu uite sa o faca si fara motiv in restul zilelor din an. Important este sa existe dorinta de a fi un gentleman.

Sa avem o primavara minunata!🌹

#AD”, este mesajul postat de Adelina Pestrițu pe Instagram.

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai apreciate vedete din România cu peste un milion de urmăritori pe Instagram. Este o mamă fericită și posesoare a unei afaceri cu ceasuri de lux, alături de Virgil Șteblea.