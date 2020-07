In articol:

Anca Țurcașiu și soțul ei, medicul Cristian Georgescu, și-au spus adio după 22 de ani de căsnicie. Vestea despărțirii a dat-o chiar actrița, care nu s-a ferit să le spună fanilor că este o femeie singură acum. Deși nu a vrut să ofere mai multe detalii despre divorțul care i-a lăsat pe toți mască, Anca a anunțat public, printr-o postare pe Facebook, că a divorțat.

”Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n aș fi putut!”, scria în urmă cu o zi, Anca Țurcașiu.

Citeste si: Diana Belbiță s-a întors acasă după înfrângerea din UFC. Cum a fost așteptată ”Prințesa războinică” de mama ei!

Citeste si: Deputatul Cătălin Rădulescu, amendat după ce a refuzat să poarte masca într-o benzinărie. Politicianul l-ar fi înjurat pe polițist

Citeste si: Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt la mare, la hotelul administrat de Mihaela Borcea FOTO

Ce i-a transmis azi-noapte actrița, fostului soț

Anca Țurcașiu a postat noaptea trecută o fotografie de pe scenă, însă cu un mesaj care a dat de bănuit internauților. Vedeta a ales o descriere prin care spune că viața merge înainte. Mesajul vine la o zi, după ce actrița a dat vestea care a lovit lumea mondenă.

Din nou pe scenă! Azi. O nouă zi. Viața merge înainte!

#impartebucurie

#fiibunpepamant

#alegeiubirea

Fanii acesteia i-au apreciat în număr mare noua fotografie. ”Ce bine iti sta pe scena!”, comentează un susținător.

”Un artist impecabil care straluceste ever”, spune Mihai, un alt fan al vedetei.