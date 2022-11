Mesajul postat de Lia Bugnar, după ce s-a aflat că Theo Rose îl face tătic pe Damian Anghel, fostul ei iubit. Ce a anunțat pe internet

In articol:

Anghel Damian și Theo Rose vor deveni părinți pentru prima dată, după numai câteva luni de când au decis să formeze un cuplu. În aceste condiții, toată lumea se întreabă ce părere are despre acest mare eveniment în viața oricărui om Lia Buganr, fosta parteneră de viață a lui Anghel Damian.

În ciuda faptului că cei doi actori au avut o relație destul de lungă, nu au făcut niciun pas important, cum ar fi să aducă pe lume un copil sau să meargă în fața altarului. Chiar și așa, cei doi au păstrat o relație strict profesională, colaborând cu succes ori de câte ori este nevoie.

Relația dintre Lia Bugnar și Anghel Damian a fost mediatizată din cauza diferenței de vârstă care există între cei doi, actrița fiind cu 22 mai în vârstă decât fostul ei partener. Această diferență nu a reprezentat un impediment pentru ei, dovadă în acest sens fiind lunga relație de 9 ani pe care au avut-o. Chiar dacă au format un cuplu atât de mult timp, cei doi nu s-au concentrat pe viața de familie, așa cum deja au făcut Anghel Damian și Theo Rose, după numai câteva luni de relație. Lia Bugnar a avut o primă reacție după ce s-a aflat că fostul ei partener va deveni tată.

Lia Bugnar, prima reacție după ce a ieșit la iveală că Anghel Damian va deveni tată

În cadrul unor interviuri mai vechi, Lia Bugnar a declarat în nenumărate rânduri că a rămas cu Anghel Damian în relații strict profesionale și că se înțeleg de

minune pe platourile de filmare. Și de această dată, mesajul postat de actriță în mediul online, la scurtă vreme după ce a ieșit la iveală că fostul ei iubit, alături de care a trăit vreme de 9 ani, va deveni tată pentru prima dată alături de Theo Rose, după o relație de câteva luni, are legătura strict cu proiectele profesionale în care este inclus și fostul său partener.

„Cred ca asta-i o poza facuta de Adi Bulboacă, sper sa nu ma-nsel. Imi place. Ma reprezinta. Are starea aia de provizorat asezat in care ma complac de o viata. Si in care probabil o s-o duc pana la sfarsit. Totusi, intre doua trepte, pe scari pe care nu e clar daca le cobor sau urc, ma mai opresc cand si cand si scriu cate-o piesa de teatru. Spectacolele sunt ancorele mele, in viitura asta care ma tot ia prin surprindere, ca pe primarii capitalei intaia ninsoare din an. Intre ancore,"Si cu pisica ce-ati facut?", spectacol nu atat de superficial cum sugereaza numele lui, dar nici atat de profund incat sa-mi fie frica sa va chem la el. E cum le fac eu, cu niste ras, cu niste plans, cu niste iubire, cu niste singuratate si frica de ea, cu niste happy end, chiar daca hepiendu' ma plaseaza fara drept de apel in afara teatrului "serios". Asadar, daca n-aveti maine altceva in agenda la ora 19, sa stiti ca noi jucam "Si cu pisica ce-ati facut?" la sala Rapsodia de pe Lipscani. Si cand zic "noi", ma refer la doamna Rodica Mandache, la Marius Manole, la Medeea Marinescu, la Maria Buza, la Anghel Damian si la mine insami. Iubim spectacolul asta, ne aduce bucurie pura de fiecare data cand il jucam si ne aminteste iar si iar ca suntem prieteni pe viata, indiferent daca viata asta a noastra o ia razna uneori. Va asteptam si pe voi, pentru ca, n-am sa va mint, e mult mai placut cand e sala plina. O sa pun drumul spre bilete in comentarii si sper sa-l strabateti, dupa care, maine, s-o luati agale pe Lipscani pana la Sala Rapsodia, ca sa vedeti ce-i cu pisica din titlu.”, a scris Lia Bugnar pe Intagram.

Anghel Damian a făcut același anunț

Anghel Damian a făcut și el același anunț, la scurtă vreme după ce în mediul online au apărut informațiile conform cărora va deveni tată, dând de înțeles că, cel puțin pentru moment, cei doi viitori părinți nu sunt dispuși să vorbească despre copilul care va veni în viața lor.

„Pe 15 noiembrie, ora 19, la Sala Rapsodia de pe Lipscani, noi, astia din poza, incercam sa gasim pisica. Hai s-o cautam impreuna! Cu: Marius Manole, Medeea Marinescu, Lia Bugnar, Rodica Mandache, Maria Buza si subsemnatul. Un spectacol de Lia Bugnar.”, a scris Anghel Damian în mediul online.