În noiembrie anul trecut a debutat Puterea Dragostei, iar Ștefania și Adelin au fost printre primii concurenți. Cei doi au format în scurt timp un cuplu, însă au plecat repede din emisiune, fiind descalificați.

Și-au continuat relația acasă. Din păcate, în urmă cu câteva luni, Ștefania și Adelin s-au despărțit. Povestea lor de dragoste a rămas însă în sufletul multor fani ai emisiunii, iar Ștefania e impresionată și acum de mesajele pe care le primește de la fani.

”S-a împlinit un an de Puterea Dragostei, 1 an în care v-am cunoscut pe voi, v-am aflat secretele, preferințele, v-am votat , v-am susținut. În acest an s-au unit destine, marile iubiri s-au întâlnit și vor rămâne împreună. Primul sezon, sezonul vostru, un sezon fermecător, unic, plin de persoane minunate și de neînlocuit.

Datorită vouă, multe persoane s-au înscris pentru a-și găsi marea iubire, datorita vouă unii cred în dragoste la prima vedere, poate ați făcut imposibilul, posibil. 1 an de Puterea Dragostei, 1 an de momente frumoase, unice, cu gale cutremurător de dureroase, cu surprize plăcute, cu multă iubire. Felicitări pentru tot ceea ce ați demonstrat pe parcursul vostru în Turcia și pentru ceea ce ați dat dovadă - iubire și da, ne-ați arătat că două persoane se pot cunoaște , indrăgosti și iubi prin acest intermediu”, este unul dintre mesajele primite acum de Ștefania, care a impresionat profund.

