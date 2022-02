Mesajul sfâșietor al mamei alpinistei, după ce salvamontiștii i-au recuperat trupul: „Silvia a coborât din munți. O să vin să te iau acasă”

In articol:

Silvia Murgescu era o alpinistă profesionistă, care s-a avântat pe traseul Albişoara Gemenelor din Munții Bucegi, chiar de ziua ei de naștere, pe 13 ianuarie 2022. Nu era prima oară când parcurgea acest traseu, ba chiar fusese cu doar câteva zile înainte pe el.

Tânăra scrisese toată experiența pe blogul personal și anunța că mai vrea să mergă încă o dată, neștiind ca va fi și utima!

„Planul era să urc Albișoara Crucii 2A pentru că găsisem un articol în blogul meu și am salvat toate info în iPhone ca să mă informez, dacă nu găsesc continuarea. Dar am nimerit în Albișoara Gemenilor 2A. Și am continuat așa! Am ales să urc pe porțiunea cu gheață și puțină zăpadă, evitând porțiune cu mai multă zăpadă. Îmi place așa, deși teoretic e riscant”, a scris Silvia pe blogul ei.

Apropiații au fost cei care au dat alarma, după ce aceasta pur și simplu era de negăsit. Se pare că a căzut de pe munte și a murit, însă trupul ei neinsuflețit a zăcut acolo mai bine de două săptămâni, căci salvamontiștii nu au putut ajunge să-l recupereze din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Trupul

neînsuflețit va fi transportat la Serviciul de Medicina Legală Ploiești pentru necropsie.

Mesajul cutremurător tranmis de mama alpinistei: „ Am sperat ca Dumnezeu face o minune și o tine in viața pana se va hotăra sa coboare”

În urmă cu doar câteva momente, Virgina Murgescu, mama Silviei, a anunțat, printr-un mesaj pe rețelele de socializare că trupul fiicei sale a fost, în sfârșit, recuperat. Mesajul transmis de aceasta este plin de durere, iar femeia nu s-a împăcat nici acum cu moartea acesteia.

Ea a sperat până în ultima clipă la o minune divină, aceea că Silvia va fi în viață. Din nefericire, salvamontiștii au venit de pe munte cu trupul neînsuflețil al alpinistei, iar acum toți apropiații se pot pregăti pentru înmormântare.

„In sfârșit a sosit ziua cea mare, Silvia puiul meu a coborât din munți. Am sperat ca Dumnezeu face o minune și o tine in viața pana se va hotăra sa coboare. Dar nu, Silvia nu mai este in viața, Silvia ne-a părăsit, unde o fi? Ce face acolo? Silvia ma fierbe rău inima, Silvia îmi este dor de tine, poate sunt egoista, dar te vreau lângă noi, te vreau vie. Când ai plecat te-ai gandit oare la mine? Oricât de fericita ești tu acolo eu nu pot accepta plecarea ta. Ai spus ca ești puternica, ești antrenata bine echipata și poți face fata la provocări iar eu am crezut Silvia. Nespus de fericita am fost când te vedeam fericita. O sa vin sa te iau acasă, Silvia și o sa am grija de sufletul tau, dar sa stii ca nu o sa ma împac niciodată cu plecarea ta”, a scris mama alpinistei în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare.

