Mesajul sfâșietor pe care polițista Adela Loredana i l-a trimis soțului ei, cu puțin timp înainte de a-și pune capăt zilelor: „Nu mai sunt nimic din ceea ce am fost”

În ultimele luni, toată România a aflat despre cazul dramatic al Adelei Loredana, tânăra care la doar 25 de ani a decis să-și pună capăt zilelor.

Iată că la mai mult de opt luni de la tragicul eveniment, apar noi detalii în acest caz.

După informația că soțul Adelei ar fi înșelat-o, iată că acum a fost făcut public ultimul mesaj al tinerei.

Polițista care s-a împușcat în cap și-a luat ADIO de la partenerul ei.

Adela i-a scris soțului ei cu puțin timp înainte de tragedie

Cu puțin timp în urmă, apropiații tinerei au făcut dezvăluiri șocante și au scos la lumină detalii dramatice din căsnicia Adelei și a soțului ei.

Aceștia cred că motivul pentru care tânăra polițistă din Mehedinți s-a împușcat cu arma din dotare este faptul că soțul său o înșelase. Prietenii tinerei spun că infidelitatea partenerului de viață al Adelei Loredana a început în anul 2019, când polițista nu era încă căsătorită cu soțul ei.

Iată însă că aventura ar fi fost una destul de serioasă și ar fi continuat chiar și după ce doi au spus marele DA.

Apropiații tinerei au ajuns la concluzia că Adela Loredana era măcinată de infidelitatea soțului său, Sorin, ceea ce ar fi determinat-o să simtă că nu mai are scăpare, așa cum a scris tânăra polițistă în ultimul mesaj pe care i l-a trimis soțului ei înainte de a-și încheia socotelile cu viața.

„Te voi iubi mereu, să nu uiți. Pe toți, de fapt. Să ai grijă și de ai mei, mai ales de mami. Te rog din suflet să îi ajuți financiar dacă au nevoie. Și iertați-mă toți pentru durerea pe care v-o provoc, dar nici eu nu pot să mai trăiesc cu durerea asta și ceea ce simt acum din cauza depresiei, simt că nu mai sunt nimic din ceea ce am fost, simt că nu există nicio soluție sau scăpare pentru mine, mă sperie orice gând spre viitor din situația asta. Nu mai pot să fac nimic. Am luat în calcul toate posibilitățile și nimic nu m-ar fi ajutat să ies din starea asta. Parcă am primit numai semne că tot aici o să ajung. Sper doar să pot să am grijă de voi toți de acolo, nu știu de unde, vreau să fiți toți bine, vreau din suflet asta. O să încerc să fiu lângă voi, să vă dau putere”, a scris Adela Loredana în ultimele momente de viață, conform spynews.ro .

Pe de altă parte, surse din anturajul lui Sorin spun că acuzațiile pe care le fac prietenii și familia Adelei Loredana sunt false în totalitate și că dezamăgirea cu care trăia tânăra nu avea nicio legătură cu faptul că soțul ei ar fi avut o amantă.