Mesajul șocant pe care l-a transmis Bianca Comănici după ce s-a întors de la Cluj Gestul ei, total neașteptat, i-a neliniștit pe fani

Bianca Comănici, gest șocant [Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici a ridicat multe semne de întrebare, după ce a fost mai absentă din mediul online. Bruneta a postat un videoclip pe pagina ei de Instagram, în care a vorbit despre ce se întâmplă în viața ei în ultima perioadă. Fanii o suspectează pe fosta concurentă de la Puterea dragostei că a fost în Cluj, unde ar fi încercat să îl recucerească pe Livian. În videoclipul postat, Bianca Comănici a vorbit despre modul cum încearcă să lupte pentru o „dragoste imposibilă”.

In articol:

Citeste si: Florentina, iubita lui Livian de la Puterea Dragostei, prima reacție după ce s-a zvonit că Bianca Comănici a fost la Cluj

După ce s-a speculat că bruneta a zburat la Livian, în Cluj, ea a postat un mesaj cu subînțeles pe pagina ei de Instagram, la secțiunea de stories. „Așteptatul este un semn de dragoste adevărată și răbdare. Toată lumea poate spune Te iubesc, dar nu oricine poate aștepta și să să dovedească că e adevărat”, a postat Bianca Comănici, la Instastory.

Citeste si: Steaua Hollywoodului, ucisă în propria casă. Secretul care i-a fost fatal - evz.ro

Citeste si: Cum a murit Draga Olteanu Matei. Prof. dr. Diana Cimpoeșu explică felul în care a decedat cunoscuta actriță- LIVE VIDEO - bzi.ro

Mesajul postat de Bianca Comănici, la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Bianca Comanici și-a șocat fanii! Încearcă să se întoarcă la Livian? „Este vorba despre o dragoste, o dragoste imposibilă...”

Câștigătoarea ambelor sezoane de la Puterea dragostei le-a mărturisit fanilor că încearcă să se axeze foarte mult pe carieră în această perioadă. Mai mult decât atât, ea a vorbit și despre o „dragoste imposibilă”, iar fanii au sărit imediat la concluzia că ar fi vorba despre Livian.

„Vreau să mă deschid în față voastră și să va spun de ce nu am fost activă în ultimele zile. O să vă spun mai pe ocolite pentru că nu pot să spun direct. Știu că mulți se întreabă unde am fost cu avionul, va puteți da seama din story, însă eu nu va pot spune pentru că aș face mai mult rău. Vreau să vă spun că sunt genul de om care lupta extrem de mult pentru orice. Este vorba despre o dragoste, o dragoste imposibilă. Eu vreau să cred că este un sfârșit pentru mine, nu știu dacă este sfârșit și pt altă persoană, dar pentru mine da. În ultima vreme nu m-am concentrat pe carieră, am stat foarte mult în casă, am refuzat multe colaborări, am ales să mă ocup de mine. Nu m am focusat pe ce am avut de făcut. Am ingnorat multe lucruri pentru că nu mă puteam concenta, nici acum nu mă pot concenta. Trebuie să prind puteri să mă ridic. O vreme mi-a fost ușor, m am legat de niște lucruri care poate că nu erau adevărate, îmi băgăm în minte niște lucruri doar că să mi treacă”, a povestit Bianca Comănici, pe Youtube.