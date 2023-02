Mesajul surprinzător postat de vedeta de la FCSB, după ce a dat două goluri în victoria cu FC Voluntari. Edjouma a  recunoscut că a făcut o greșeală: ”Am vrut să-mi cer scuze”

In articol:

FCSB a câștigat, duminică seara, partida din deplasare cu FC Voluntari, scor 1-2, și a făcut un pas mare în lupta pentru titlu în Superliga. Vedeta serii a fost, și de această dată, Malcom Edjouma (26 de ani), care a înscris cele două goluri ale victoriei și a avut o evoluție excelentă, la fel ca și în partidele precendente ale returului.

Malcom Edjouma, atac dur la căpitanul ilfovenilor, Igor Armaș. ”Fault grosolan, cu crampoanele pe fața adversarului”

Din păcate, jocul excelent al mijlocașului francez a fost umbrit de faultul violent din finalul partidei făcut asupra căpitanului ilfovenilor Igor Armaș (35 de ani), stoperul de la FC Voluntari care avea să iasă cu urmări grave de pe teren. Edjouma a primit doar cartonaș galben și a fost ”iertat” astfel de arbitrul Radu Petrescu.

Mesajul transmis de Edjouma pe Instagram [Sursa foto: Instagram]

”Atac cu talpa, cu piciorul întins, chiar dacă pentru disputarea balonului. Fault grosolan, cu crampoanele pe fața adversarului, a pus clar în pericol integritatea adversarului. Cartonaș roșu direct! Nu pot să înțeleg de ce nu au intervenit cei de la VAR. Radu Petrescu și Barbu, din cabina VAR, au mai fost împreună la niște greșeli. Ori sunt prieteni, ori nu se plac și nu se ajută!”, a spus Marius Avram, fost arbitru internațional, actualmente analist la Digi Sport, completat și de alte persoane din lumea fotbalului, care au considerat intarea dură a lui Malcom Edjouma una mai degrabă din karate.

Malcom Edjouma [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Primele reacții după imaginile cu actrița Cansu Dere în viață, după cutremur. Fanii sunt revoltați: ”Nu e ea”- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Transilvania și o parte din Banat, cele mai sigure zone din România în caz de cutremur. Gheorghe Mărmureanu, mesaj pentru români- stirilekanald.ro

Citește și: Derby în SuperLiga: FCSB- CFR Cluj. Absenţe de marcă în ambele tabere. Care sunt echipele probabile şi cum arată cotele la pariuri

”Putea să mă desfigureze la cum s-a dus, la ce am pe tot corpul. Pe cap, umăr, tot!”

Imediat după meci, Igor Armaș a vorbit despre lovitura încasată de la Malcom Edjouma, pe care a considerat-o extrem de dură și de neînțeles.

”Sunt foarte fericit că am scăpat cât de cât bine. Îl înțeleg pe Radu Petrescu (n.r. arbitrul meciului), la o adică, dar nu și pe cei din camera VAR. Și nu-l înțeleg pe Edjouma, să ataci în asemenea hal mingea! Nici la cel mai înrăit dușman nu te poți duce în halul ăsta! Nu-mi explic cum e posibil așa ceva. Putea să mă desfigureze la cum s-a dus, la ce am pe tot corpul. Pe cap, umăr, tot! Eu zic că e bine acum. Să vedem ce se întâmplă luni. Edjouma nu mi-a zis nimic, am văzut că a venit, dar nu mai gândeam normal atunci. Cred că și-a cerut scuze, dar ce să faci cu scuzele? Arbitrul nu a vrut să vorbească, a mers la cabine. Am vrut să vorbim, colegii au încercat să-i arate ce s-a întâmplat, dar nu a vrut să vorbească”, a declarat Igor Armaș, fundașul de la FC Voluntari, la DigiSport.

Malcom Edjouma [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

Citește și: Gigi Becali s-a lămurit şi de el. Care este primul jucător care o părăseşte pe FCSB în iarnă

Malcom Edjouma și mesajul surprinzător de la miezul nopții. ”Am făcut o greșeală”

Malcom Edjouma nu a rămas nici el insensibil la ce s-a întâmplat, și chiar a realizat gravitatea atacului violent făcut de el în finalul partidei asupra lui Igor Armaș. Din acest motiv, chiar la miezul nopți, vedeta lui FCSB a postat un mesaj pe adresa lui de socializare. „Am vrut să-mi cer scuze pentru gestul meu nepotrivit. Am făcut o greșeală”, au fost cuvintele scrise de mijlocașul francez pe Instagram.