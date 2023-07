Mesajul surprinzător primit de Mădălina Crețan din partea unui fan: „La tine pare natural asta” Soția lui Nosfe a vrut să împărtășească totul pe rețelele de socializare: „Nu înțeleg nici eu cum pot să supraviețuiesc”

In articol:

Au trecut aproape nouă luni de când regretatul Nosfe, pe numele său real, Darius Crețan, s-a stins din viață din cauza unui infarct. Vestea a căzut ca un șoc, mai ales că nimeni nu s-a așteptat să piardă lupta cu viața atât de devreme.

În tot acest timp, fanii, prietenii, dar mai ales, familia, încă îi plâng moartea.

Soția artistului, Mădălina Crețan este încă sfâșiată de durere, însă încearcă să facă față tuturor provocărilor pe care le-a întâmpinat, mai ales că trebuie să fie puternică pentru fiica lor.

Fanii, care l-au susținut pe Nosfe pe tot parcursul carierei sale, au fost alături de brunetă în toată această perioadă grea. Ba mai mult decât atât, recent, Mădălina Crețan a primit un mesaj de susținere din partea unui admirator, pe care ulterior l-a postat pe contul său de Instagram.

Mădălina Crețan, mesaj emoționant din partea unui fan

Nosfe a avut o carieră de succes, motiv pentru care a adunat de partea sa o mulțime de admiratori care i-au fost alături și l-au admirat până în ultima clipă a vieții sale.

Chiar dacă au trecut câteva luni de când trapper-ul s-a stins din viață, se pare că oamenii nu l-au uitat, ci din contră, au încercat să își arate iubirea și respectul pentru el, fiind alături de soția sa îndoliată.

Mădălina Crețan se simte copleșită de toată susținerea pe care o primește în mediul online și încearcă să le răspundă tuturor care aleg să îi transmită un gând bun.

Recent, soția lui Nosfe a postat pe contul său de Instagram, un mesaj emoționant pe care l-a primit din partea unui fan, care îi mărturisea că nu știe cum poate face față durerii, însă apreciază că găsește puterea să zâmbească și să fie puternică.

„Azi am primit un mesaj în care mi s-a zis: “La EC erai atât de frumoasă, atât de luminoasă, te-am văzut dansând un pic... și efectiv m-am gândit că nu vin eu cu norul, ca un balon negru, să îți stric seara. Dar tare mult aș fi vrut just to hug you. Și 0,0001% din durere dacă luam, aș fi încercat. Ce greu o fi, habar nu am:( Dar cumva you make it look bright. Și am vrut să scriu asta- este cel mai luminos doliu pe care l-am văzut, si eu chiar la asta aspir. Eu am mai mulți oameni sub flori decât lângă noi, și am dus multe zile negre… La tine pare natural asta și mi se pare că e o dimensiune umană la care toți ar trebui să tindem. O maturitate emoțională despre care ar trebui să vb mai des...”, este mesajul primit de Mădălina Crețan pe rețelele de socializare.

Soția lui Nosfe, recunoscătoare pentru susținerea primită în mediul online

În ciuda faptului că și-a pierdut partenerul de viață, Mădălina Crețan reușește să fie puternică și să găsească puterea să zâmbească. Chiar dacă durerea este foarte mare și uneori o copleșește, știe că iubirea dintre ei nu va dispărea, ci se vor iubi și dincolo de moarte. Mai mult decât atât, soția lui Nosfe este recunoscătoare și bucuroasă datorită faptului că a avut parte de multă susținere pe rețelele de socializare, iar oamenii au empatizat cu povestea sa de viață.

„Am atât de multe momente în care nu știu ce să fac și cum să mă comport, atât de multe momente în care mă bușește plânsul fără să pot controla, atât de multe momente în care nu înțeleg deloc nici eu cum pot să supraviețuiesc acestui doliu. Nu știu foarte bine să îți răspund în cuvinte puține, dar îți mulțumesc mult pentru că mi-ai scris! Oricât de banal poate să sune, cuvintele astea “cel mai luminos doliu” mă vor motiva un timp! Și nu știu.. cred că atâta iubire și conexiune câtă a fost între noi doi și noi trei nu are voie și nu poate fi lăsată de Dumnezeu să se transforme în ceva negru, trist, pustiu, gol. Dar fie vorba intre noi, fizic, uman, din această lume, imi vine să-mi rup carnea de pe mine de dor și totuși, mă gândesc că nu vreau să fiu atât de limitată și să-mi pun singură bariere fizice pentru că iubirea noastră nu a fost doar despre fizic, și atunci caut conexiunea noastră în jur, în orice, de la muzică, la pasări, la soare etc.”, i-a răspuns soția lui Nosfe.