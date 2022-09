Mesajul transmis de Klaus Iohannis, direct de la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a: „În numele poporului român, sincere condoleanțe”

In articol:

Astăzi, 19 septembrie, Regina Elisabeta a II-a este condusă pe ultimul drum, iar printre liderii politici care participă la cel mai mare eveniment istoric se numără și președintele României, Klaus Iohannis, care este însoțit de partenera lui, Carmen Iohannis.

Liderul român a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare, direct de la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, alături de care a postat și o serie de imagini de la nefericitul eveniment.

Klaus Iohannis a participat astăzi, 19 septembrie, la ceremonia funerară a Reginei Elisabeta a II-a, eveniment ce a avut loc la Westminster Abber, în Londra.

Șeful statului a transmis un mesaj pe pagina personală de Twitter, care a venit însoțit de o serie de imagini surprinse la nefericitul eveniment.

"După ce am asistat la înmormântarea Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a, exprim încă o dată, în numele poporului român, sincere condoleanțe pentru această mare pierdere"

Having attended the state funeral for Her Late Majesty Queen Elizabeth II, once again I express, on behalf of the people of Romania, our heartfelt sympathy for this great loss. pic.twitter.com/sJMjIHTtZy