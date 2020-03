Mihai Bobonete este şi el izolat la domiciuliu alături de familia sa şi încearcă să facă cât mai multe activităţi pentru a scăpa de plictiseală. Actorul vede această perioadă ca pe un moment în care oamenii trebuie să stea mai mult alături de familii sau să de dedice pasiunilor.

Citeste si: Mihai Bobonete este făcut praf de fanii lui Andi Moisescu, care îl vor în locul său! Actorul se apără: „Nu înseamnă că eu sunt prost, vulgar şi nepotrivit”

Mihai Bobonete, optimist în privinţa coronavirsului. Ce sfaturi le dă apropiaţilor

Mihai Bobonete este conştient de complicaţiile care vin la pachet cu statul în casă. Cei mai muţi oameni sunt predispuşi la depresie în perioada asta şi este cazul şi unor prieteni de-ai actorului. Astfel, Bobonete a transmis un mesaj încurajator tuturor celor care stau în case şi sunt predispuşi să intre în depresie.

"Rand pe rand, acum dupa doua saptamani de izolare, cate un prieten ma suna si il simt ca depune armele in fata depresiei si a realitatii crude.

Nu dureaza mult, in vremea asta tine maxim 3 zile apoi iti revii usor si iti asumi situatia. Ne loveste pe toti, usor dar sigur, in curand , ca la cinema, in curand pe marile ecrane .

Citeste si: Vești proaste pentru fanii trupei Rammstein. Till Lindmann se află în stare critică. Artistul a fost infectat cu COVID-19

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:

, este mesajul scris pe pagina lui de Facebook, altături de o fotografie cu familia sa.