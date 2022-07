Mesajul transmis de Răzvan Fodor, după ce Irina s-a întors din America! Au stat despărțiți două luni: „Deschide poarta!”

In articol:

Au fost două luni foarte grele pentru Irina Fodor și familia ei. Au petrecut două luni în care nu s-au văzut decât prin intermediul rețelelor de socializare, însă așteptarea a luat sfârșit, pentru că prezentatoarea TV s-a întors ieri acasă.

În momentul în care a ajuns acasă, după două luni de filmări în America, Irina Fodor a fost întâmpinată doar de fiica ei, pentru că Răzvan Fodor se afla și el la filmări în Bacău, însă s-a întors acasă în această dimineață.

Revederea a fost foarte dulce. Cele două luni au trecut foarte greu atât pentru Irina Fodor, cât și pentru Răzvan Fodor, care nu de puține ori a mărturisit că viața fără soția sa este foarte grea. În această dimineață, în timp ce se întorcea de la filmări, Răzvan Fodor a transmis un mesaj fanilor lui din mediul online, entuziasmat fiind că își va vedea soția după două luni în care au fost despărțiți fizic unul de altul.

Răzvan Fodor, nerăbdător să-și vadă soția

De la prima oră a dimineții, Răzvan Fodor și-a anunțat fanii din mediul online că așteaptă cu nerăbdare să ajungă la soția sa și că se simte extrem de bine că perioada de două luni a ajuns, în sfârșit, la final.

„Neața! Știu că nu mi-am mai băgat nasul pe aici în ultima vreme, dar am avut foarte multă treabă, iar acum, pentru că am o stare bună, bună bună, s-a întors Țuca acasă, după două luni și trei zile, s-a întors de o zi jumate, iar eu am fost la Bacău și acum nu mă mai desparte decât 4 kilometri de nevastă-mea și am o stare de bine. Știți că sunt fătălău și atunci când sunt fătălău îmi place să spun treaba asta. Am simțit că am vrut să împărtășesc treaba asta cu voi. Vă pupă Fodor. Sunt obosit, am condus vreo 400 de km, dorm și vă sun eu mai încolo să bem un pahar de vin împreună”, a spus Răzvan Fodor pe Instagram.

Cum a fost primită Irina Fodor de fiica sa?

Cea care a întâmpinat-o pe Irina Fodor a fost chiar fiica ei. Prezentatoarea TV a postat în mediul online o imagine emoționantă cu micuța în timp ce dormea, iar pe perete erau lipite niște foi cu mesajul „Bine ai venit, mami!”.

„Așa a trecut prima noapte acasă după două luni.❤️Sunt topită de drag! 🥰@razvan_fodor, hai acasă să fim în formulă completă!❤️”, a scris Irina Fodor pe pagina personală de Instagram.

Cățelușa lor, Luna, a fost și ea foarte entuziasmată să o vadă din nou pe Irina Fodor acasă. Prezentatoarea TV a surprins momentul emoționant în care animalul de companie a văzut-o.

„Nu m-a văzut ea din prima, dar și când și-a dat seama că sunt acasă...”, a mai scris ea pe rețelele de socializare.

