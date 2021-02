Mesajul uluitor publicat de un tânăr din Iași, după o călătorie cu trenul: ”Haideți să-l facem cunoscut”

In articol:

În cadrul unei călătorii cu trenul, un tânăr din Iași a avut parte de o experiență surprinzătoare. Pe tot parcursul drumului, Marius a rămas impresionat de comportamentul domnului controlor față de călători. Mai exact, bărbatul s-a îngrijit în fiecare clipă de călătoria tuturor celor aflați în vagoane, întrebând călătorii dacă este totul ok, dacă este cald, frig, sau dacă au nevoie de ceva.

Tânărul din Iași a povestit cu lux de amănunte întreaga poveste pe grupul de Facebook ”Ești din Iași dacă...”. Din spusele sale, bărbatul a fost singurul conductor care l-a întrebat dacă totul este în regulă în timpul călătoriei cu trenul.

„Haideți să îl facem cunoscut pe acest CFRist deosebit!

Prieteni, faceți cunoștință cu dl. Dan Tat. Nu doar o dată, ci din timp în timp intra în compartiment și ne întreba dacă sunt probleme, daca este cald sau frig (probabil să modifice temperatura aerului condiționat). Primul gând a fost că sunt probleme în compartimentul în care stăteam, dar când am ieșit pe culoar am observat că facea același lucru cu toți călătorii.

Când s-a întors, l-am oprit pentru o clipă și nu am putut să nu-i spun faptul că este singurul conductor care m-a întreabat de sănătate în timpul călătoriei.

Răspunsul lui a fost fabulos: „Mulțumesc, dar este ceva normal! Cum să nu am eu grijă de călătorii mei?!” Acest om cu atât de mult bun simț, modestie și grijă față de călătorii săi merită toată aprecierea noastră!” Trebuie să ne mobilizăm ca să îl promovăm pe acest om, pentru că prea mult timp a fost promovată doar non-valoarea în România” a fost mesajul postat de Marius din Iași.

Studenții nu vor mai beneficia de bilete gratuite la CFR

Premierul Florin Cîțu a anunțat că studenții nu vor mai beneficia de gratuitate la

CFR. Acesta a susținut că nu este un lucru atât de grav. Mai mult, a argumentat că multe țări din Europa nu oferă bilete gratis la tren studenților.

În cadrul unei conferințe de presă, Florin Cîțu a precizat că acest lucru se va schimba și se va reveni la vechiul sistem.

„Se modifică şi revine la 50%. Eu nu văd aici un capăt de ţară. Austria au reducere de 60%, iar dacă călătoresc în grup, călătoresc gratuit. Belgia – studenţii au 50% reducere, Bulgaria tot 50%, Cehia au 75% reducere, Finlanda au 30%, Finlanda şi Franţa au 50% reducere la transportul general, în Italia tinerii şi cei până în 30 de ani au reducere 50%, Polonia au 51% studenţii şi doctoranzii. România era ţara care era în afara sistemului, toate celelalte ţări, ţări mult mai dezvoltate, nu ofereau această gratuitate”, a declarat Florin Cîțu.