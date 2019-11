Violeta Niță, mama unui elev de 13 ani, este revoltată. Profesorul de latină le-a dat copiilor temă pentru acasă să copieze lecția din manualul școlat. Femeia i-a scris un mesaj profesorului, dar a și publicat povestea pe profilul ei de Facebook. Mesajul ei a fost redistribuit de sute de ori de părinți și oameni care au aceeași părere.

Ce mesaj a scris mama pentru profesorul fiului ei

„Stimate domnule profesor,

Până aici am dat voie minorului Niță M. A. să copieze din carte. Făcea asta deja de o oră, în condițiile în care programul lui de astăzi a fost următorul:

- 6:20, deșteptarea

- de la 08:00 la 14:00, școală

- la 14:30 a ajuns acasă

- la 16:00 s-a apucat de teme.

Care este, domnule profesor, scopul didactic al acestei teme: De ce îi puneți să copieze, în loc să le predați?

Credeți că are doar latină?

Cunoașteți prevederile Ordinului de ministru privind tmele pentru acasă în învățământul preunbiversitar?

La articolul 3 spune așa: „Timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev este de cel mult două ore, însumâțnd toate disciplinele, înm ața fel încât media zilnică a pregătirii elevului în clasă și în afara eik să se încadreze în 5-8 ore”.

Înțeleg că nu vă interesează nici că pe 26 noiembrie 2019 au teză la română, deși doamna ministru a transmis un mesaj clar în acest sens.

Sper, domnule profesor, să reconsiderați modul în care „predați” latina la clasă și să vă reamintiți de pedagogie.

Dacă cele notate de mine în caiet că vor determina sp luați orice măsuri corective împotriva fiului meu, voi folosi toate metodele legale pentru a-l apăra!

Violeta Niță 07********”, este mesajul pe care mama elevului de 13 ani l-a scris în caietul fiului ei.

„ASTA face o mama care nu crede in cap plecat, in frica de nota si in terorizarea copilului sa-si ia unul salariul! Asta face un parinte care nu poate sa-l traiasca pe "n-am ce sa fac!" Nu atata timp cat mai e viu!

A copiat 3 foi si l-am oprit. Am continuat eu pe caiet cu mesajul din fotografii.

Dl profesor tocmai si-a pus in cap pe dracu'.

N-o am pe dna Ministru in lista, dar mi-ar prinde bine sa ajunga la dumneaei situatia.

Ca a dat mesaj pe facebook catre profesori sa inteleaga ca e greu si pt copii cu semestrul asta strans de gat!

De aia nu mai pot unii care se cred pe plantatie in scoala!”, a mai scris mama elevului pe pagina ei de Facebook.