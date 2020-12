Mesajul unui șofer român, blocat în Portul din Dover: ”O situație umanitară fără precedent”

In articol:

Un șofer de TIR român, blocat la Portul Dover, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin care a descries situația gravă de la granița cu Franța.

În urma deciziei luate de francezi, mii de români au rămas blocați la frontier, încercând să se întoarcă acasă, în România.Mesajul românului a devenit viral pe internet, mulți oameni fiind de acord cu spusele acestuia.

"Ora 9:32 local UK !!Situatia devine din ce in ce mai tensionata,mai disperata si de nedescris!! Oare ce se va intampla cu noi?? Zecile de mii de soferi ramasi blocati aici isi pun aceasta intrebare !!Majoritatea vor ramane in curand fara motorina,fara apa,fara mancare ,multi fara medicamentele de care au nevoie !! #Domnule stat roman de fapt si de drept !!de ce nu luati masuri impreuna cu celalalte state membre UE care aveti ramasi “eroii ce va reprezinta”ca ei sa se poata intoarce acasa langa familiilor lor care sunt disperate odata cu cei dragi lor ramasi undeva uitati de toti !!Draga statule roman ,cum este posibil ca ,atatea state care au oamenii ramasi ai nimanui sa nu poata sta la masa trativelor cu statul francez “un stat josnic si de cea mai joasa speta” si sa va impuneti punctul de vedere ca ei sa rezolve situatia pe care au creat’o ?? Clar stii dc statule roman?? Pt ca voi cei care ne reprezentati sunteti acasa langa familiile voastre ,aveti pe masa de craciun ceea ce noi v’am adus, si va doare fix la basca de noi!! Nu mai am cuvinte dar va pot ura decat #CraciunFericut,#SarbatoriFericite,alaturi de cei dragi ,nu ca ale noastre!!Undeva la peste 10.000 de camioane "parcate" fortat pe pista aeroportului Manston (UK). Alte cateva mii blocate pe autostrazi si drumuri adiacente. Multe altele oprite pe tot tertoriul UK. In total cca 20.000 de camioane si probabil 30.000 de soferi sunt pur si simplu blocati din cauza logicii idioate a birocratilor francezi. O situatie umanitara fara precedent in acest sector. Nimanui dintre luminatii functionari, nu ii pasa ca zeci de mii de copii nu se vor putea bucura de prezenta parintilor acasa de Craciun, nici de blocarea lantului de distributie catre si dinspre UK. Ciudat cum de cca 7 ani incoace Guvernul si Fortele de Ordine franceze nu sunt in stare sa opreasca migrantii ilegali in zona Calais, dar, in schimb printr-o simpla decizie luata in miez de noapte pot sa blocheze un intreg sector. Asta este Franta si rolul ei in UE!", este mesajul lul Catălin Cornaciu.

Blocați în Portul din Dover[Sursa foto: Captură YouTube]

Anunț important făcut de MAE

Guvernul francez a făcut publice condițiile pentru deplasarea dinspre Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord către Republica Franceză sau în vederea tranzitării Republicii Franceze, pentru cetăţenii francezi şi cetăţenii Uniunii Europene, inclusiv cei român, precum şi pentru cetăţenii britanici sau din ţări terţe care au reşedinţa în Franţa, în Uniunea Europeană sau în alte state europene, se arată într-un comunicat transmis de MAE.

Conform Ministerului Afacerilor Externe, persoanele din categoriile menţionate au obligaţia de a prezenta un test negativ pentru infecţia cu COVID-19, efectuat cu maximum 72 de ore înaintea deplasării. Toţi călătorii au obligaţia de a prezenta companiei aeriene, maritime sau feroviare un document eliberat de un laborator medical care să ateste rezultatul negativ al testului pentru COVID-19, se mai arată în comunicatul MAE.