Meseria pe care Doinița Oancea a avut-o înainte de a deveni celebră. Nimeni nu se aștepta la asta

Doinița Oancea este una dintre cele mai apreciate și cunoscute actrițe din România. Vedeta a devenit cunoscută datorită talentului său, iar oamenii au îndrăgit-o încă de la primul personaj pe care l-a interpretat.

Probabil cel mai cunoscut personaj al acesteia va rămâne pentru totdeauna Minodora, fiica lui State Potcovarul din ””. Chiar dacă are foarte mulți fani, nu foarte mulți oameni știu cu ce se ocupa actrița înainte să devină celebră.

Ce meserie a avut Doinița Oancea înainte de a deveni actriță

Recent, Doinița Oancea a mărturisit detalii despre meseria pe care a avut-o înainte de a fi în lumina reflectoarelor. Artista este o persoană foarte muncitoare așa că, în acea perioadă nu i-a fost frică de munca de jos. Vedeta a fost director la o companie de spectacole, dar de fapt aceasta era cea care se ocupa de tot, de la repetiții până la datul cu mopul ca femeie de serviciu.

,,M-am dus acolo ca să dansez și m-au pus și director adjunct dar eu le făceam pe toate. Eram și femeie de serviciu, deci spălam și pe jos, stăteam și la repetiții și dansam, mă ocupam și de tot. Deci am fost așa de toate”, a declarat Doinița Oancea în cadrul podcastului moderat de Horia Brenciu.

Cine a fost persoana care i-a schimbat viața actriței?

Doinița a mărturisit că îi este datoare pentru cariera ei de acum producătoarei Ruxandra Ion. Aceasta este cea care a văzut-o pe vedetă la castingul pentru ” Inimă de Țigan ”. Actrița venise doar să lase câteva documente și să facă o poză, iar producătoarea a chemat-o la o probă.

„ O persoană care cred că mi-a schimbat traseul, bine, un traseu care cred că era stabilit de Dumnezeu, că de aceea am ajuns acolo dintr-o întâmplare, este doamna Ruxandra Ion. În sensul că m-a văzut, s-a uitat așa la mine și a zis: <<Vino la o probă!>>. M-a văzut în curtea studiourilor de la Buftea, mă dusesem la un casting, la `Inimă de țigan`, a fost, dar eu atunci m-am dus doar să îmi las niște date și să fac o poză. Îi sunt recunoscătoare dumneaei pentru că a crezut în mine, eu venind dintr-o zonă civilă, că nu aveam studii în domeniu, dar are nasul fin, simte oamenii care au potențial, care au talent, care au chestii ascunse acolo. Nu știu cum, nu știu ce secrete are, dar se pare că îi miroase de la distanță. Așa înțeleg că s-a întâmplat și cu mine. Deci dumneaei este una dintre persoanele care clar mi-a schimbat viața”, a declarat aceasta, potrivit Playtech.