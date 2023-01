Messi vs. Maradona: Cine este cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Lionel Scaloni, selecţionerul Argentinei, oferă răspunsul: „Am legat ceva special cu el”

In articol:

Messi vs. Maradona. După ce Argentina a câștigat titlul mondial în decembrie 2022, pe buzele tuturor pasionaților de fotbal a reapărut întrebarea: „Cine este cel mai bun fotbalist din toate timpurile? Lionel Messi sau Diego Maradona?”.

Cine este cel mai bun fotbalist din toate timpurile, potrivit lui Lionel Scaloni

Vezi răspunsul dat de Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei!

Argentina a cucerit titlul mondial în decembrie 2022, iar acum pe buzele tuturor a reapărut întrebarea: „Cine este cel mai bun fotbalist din toate timpurile? Lionel Messi sau Diego Maradona?”. De această întrebare nu a scăpat nici Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei. Fiind invitat la radioul spaniol COPE, Scaloni a răspuns fără ezitare: Messi! În opinia acestuia, deși Maradona a fost uimitor, Leo Messi este inegalabil: „Dacă ar fi să aleg unul, ar fi Leo. Am legat ceva special cu el. Este cel mai bun jucător al tuturor timpurilor, deși şi Maradona a fost uimitor.”, au fost cuvintele selecționerului Argentinei, citează news.ro.

Mai mult, în timpul interviului, Scaloni a vorbit și despre prima sa interacțiune cu Leo Messi, în timpul învestirii sale în 2018. Potrivit sursei citate, la acea vreme Argentina fusese eliminată în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Franța, iar Messi dorea să se retragă de la națională: „Primul lucru pe care l-am făcut când am preluat conducerea în 2018 a fost să am un apel video cu Messi. I-am spus că îl așteptăm. Aşa am făcut, iar opt luni mai târziu a ajuns într-un grup incredibil.”, a spus Lionel Scaloni.

Messi vs. Maradona [Sursa foto: Profimedia]

Lionel Scaloni nu a revăzut finala Cupei Mondiale 2022 de când s-a întors din Qatar

Lionel Scaloni, marele artizan al succeselor echipei „Albiceleste” de când a preluat conducerea în 2018, are în palmares Cupa Mondială 2022, Copa America 2021 și Cupa Campionilor CONMEBOL-UEFA 2022. Tot pentru postul de radio spaniol COPE, selecționerul Argentinei a caracterizat Cupa Mondială din Qatar drept un film și o călătorie incredibilă: „Cupa Mondială a fost un film şi o călătorie incredibilă. Cheia întregului turneu a fost să te bucuri știind cât de greu a fost şi că oricine ar fi putut câștiga trofeul.”

Cu toate acestea, Scaloni a uimit întreaga lume, spunând că nu a revăzut finala Cupei Mondiale 2022 de când s-a întors din Qatar: „Până în minutul 80, am ştiut că este un meci spectaculos, dar de atunci a devenit diferit. Am imaginile în cap şi acum. Dar victoria Argentinei a venit din comuniunea care s-a creat în jurul acestei echipe.”, a adăugat acesta, citează realitateasportivă.net.

