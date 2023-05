Metoda cu care Lino Golden a reușit să slăbească 30 de kilograme în timp record. Artistul a suferit o transformare totală, în ultimii ani: "Aveam la 16 ani 100 de kilograme"

In articol:

Nu mai este un secret faptul că Lino Golden s-a confruntat cu kilogramele în plus în adolescență. Tânărul a fost nevoit să treacă printr-o perioadă destul de dificilă, întrucât greutatea îi dădea deja bătăi de cap. La un moment dat, totuși, și-a dat seama că trebuie să își schimbe stilul de viață, și a început procesul de slăbire.

Drumul a fost unul anevoios, însă rezultatul final a fost cel pe care Lino Golden și l-a dorit. Cântărețul a dezvăluiti cum a reușit să slăbească 30 de kilograme în 3 luni.

Cum a slăbit Lino Golden 30 de kilograme într-un timp record?

Lino Golden a slăbit foarte mult într-un timp destul de scurt, iar acum are grijă de aspectul său și ține mereu să fie în cea mai bună formă. Cântărețul nu s-a ascuns și a spus lucrurilor pe nume, dezvăluind secretul care l-a ajutat să scape de kilogramele în plus.

Artistul a început să alerge, însă i-a fost destul de greu la început, din cauza efortului depus. Cu toate acestea, tânărul nu s-a dat bătut. A continuat să-și păstreze ambiția și ulterior a început o dietă, care l-a ajutat în procesul de slăbit.

„Când eram gras, adică toată viața mea, aveam la 16 ani 100 de kilograme, iar atunci m-am gândit să slăbesc și a început procesul. Am început să alerg în parc, dar am alergat două minute și era să chem ambulanța, pentru că mi s-a făcut rău. Am început să învăț despre dietă și despre ce trebuie să mănânc. Au venit toate pe parcurs”, a mărturisit Lino Golden, într-un videoclip postat pe pagina sa de YouTube.

Lino Golden a explicat că după ce a început dieta și-a schimbat și alimentația, iar mesele lui au fost cu mult mai sănătoase. Astfel a slăbit 30 de kilograme în doar 3 luni, însă a mai avut de trecut un hop. În perioada examenului de Bacalaureat s-a îngrășat alte 15 kilograme.

Cu multă muncă și dedicare a reușit, în cele din urmă, să ajungă la o greutate ideală.

„După ce am început dieta am mâncat numai light, adică salată, piept de pui, ouă, ovăz. Prima chestie a fost alergatul, după a fost și dieta. Au fost super importante ambele chestii. În prima lună am slăbit 10 kilograme, după alergat, iar după două luni încă 10 kilograme și în total, în trei luni, s-au făcut 30 de kilograme. După ce am slăbit atunci, a venit bacul, stresul și m-am îngrășat iar 15 kilograme, iar după a trebuit să le dau jos. A fost mult mai greu”, a mai adăugat el.

Lino Golden a slăbit 30 de kilograme în 3 luni [Sursa foto: Instagram]