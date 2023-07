Metoda prin care cumnata Andrei Măruță a slăbit 30 de kilograme! Aurora Mihai are o siluetă de invidiat acum: "Am renăscut" | EXCLUSIV

In articol:

Săndel Mihai și soția lui, Aurora au vorbit despre povestea lor de dragoste, despre proiectele muzicale. Aurora a declarat că în acest moment se simte fericită și împlinită, deoarece a reușit să slăbească 30 de kg, fiind de fel o pofticioasă, dar a vorbit și despre bucatele pe care le prepară alături de familia sa în pragul sărbătorilor.

Săndel, a povestit că și el este un gurmand, însă nu-și face griji când vine vorba despre kg. Cei doi au mărturisit că fiul lor le calcă pe urme, că este talentat, că își doresc pentru el o carieră în domeniul muzical, dar și că anul acesta împlinesc 15 ani de la nuntă.

Aurora a slăbit peste 30 de kilograme

Aurora, cumnata Andrei Măruță, arată demențial. S-a operat la stomac, iar acum are mai puțin cu 30 de kilograme. Ne-a povestit despre experiența ei, iar Săndel a specificat și el că totul a decurs bine.

"Aurora: Eu zic că fără încă vreo 10 kilograme nu aș arăta la fel de bine și atunci m-am oprit a 30 de kilograme slăbite și e super bine așa. Operația a fost super ușoară, recomand la toată lumea, m-am simțit extraordinar de bine. Am putut mânca orice după prima lună. Cei care se vor opera știu că 2 săptămâni bei lichide și 2 săptămâni mănânci pisat. După prima lună eu am putut mânca orice. Cantități foarte mici, dar stomacul meu a acceptat orice. Am renăscut practic.

Săndel: Totul a decurs cum trebuie, doar că mai avem o problemă cu poftele.", au precizat cei doi.

Aurora și Săndel Mihai, o căsnicie de poveste

Aurora și Săndel Mihai sunt împreună de peste două decenii, iar în urmă cu 15 ani și-au unit destinele. Cei doi artiști formează un cuplu în viața personală, dar și pe scenă.

Povestea lor de iubire a fost una discretă, trăită departe de scandaluri și mai ales de lumina reflectoarelor. Sunt unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz așa că o serie de povești din relație au fost împărtășite pentru WOWnews, chiar înainte de Paște. În 2023, Aurora și Săndel Mihai aniversează 15 ani de căsnicie și se pregătesc încă de pe acum de ziua în care vor celebra nunta de argint.

"Anul acesta facem 15 ani de căsătorie. Sunt 15 ani de căsătorie în acte, dar noi avem mai mult împreună, am trecut practic de mult de nunta de argint, dar da căsătoriți în acte suntem de 15 ani", au explicat Aurora și Săndel, la WOWnews.

