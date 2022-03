Metode de slăbit fără sport! Nutriționistul Elena Olaru, câteva reguli pentru cei care vor o dietă sănătoasă: ”Trebuie să fie echilibrată” | EXCLUSIV

In articol:

Foarte multe persoane își doresc să dea jos kilogramele nedorite și se gândesc cum să facă acest lucru fără sport! Nutriționistul Elena Olaru a dezvăluit pentru WOWbiz.ro câteva reguli prin care poți să scapi de kilogramele în plus. Specialista spune că practicarea sportului nu este esențială în procesul de slăbire, asta dacă se ține o dietă echilibrată.

De altfel, nutriționistul susține că o dietă sănătoasă reprezintă 90% din procesul de scădere în greutate.

Citeste si: Imagini incredibile! Gabriela Cristea, de nerecunoscut. Cum a reușit să slăbească 25 kg! Ce dietă minune a urmat vedeta! EXCLUSIV!

Citeste si: „Noua ordine mondială", anunțată de Rusia după discuțiile cu China și India. Nimic nu va mai fi la fel de acum..- bzi.ro

Metode de slăbit fără sport! [Sursa foto: PixaBay]

Cum slăbim doar cu dietă și fără sport

Nutriționistul Elena Olaru le oferă câteva sfaturi celor care vor să dea kilogramele jos, fără să facă sport. Aceasta susține că dieta trebuie să fie echilibrată, pentru a vedea rezultatele mult dorite. De altfel, specialista este de părere că și sportul este foarte important, pentru că introducând activitatea fizică în rutină, deficitul caloric va crește.

Citeste si: Plușica de la Puterea Dragostei, transformare uluitoare. Raluca a spus secretul siluetei perfecte, dar și detalii despre cearta cu Bianca Comănici

”Practicarea sportului nu este esentiala in procesul de scadere in greutate, in schimb dieta reprezinta peste 90% din acesta. Asa cum spuneam, dieta trebuie sa fie echilibrata, insa pentru a vedea rezultatele dorite, aceasta trebuie sa creeze un deficit caloric, insemnand ca trebuie sa consumam mai putine calorii decat ardem (corpul nostru arde calorii chiar si atunci cand este in repaus prin functii de baza precum respiratia, procese celulare sau circulatia sangelui).

Trebuie insa sa stii ca, prin introducerea activitatii fizice in rutina noastra, vom creste deficitul caloric, are un impact pozitiv asupra multor hormoni din corpul nostru, mentine tonusul si nu vom pierde masa musculara. Daca nu avem timp sa mergem la sala, atunci putem opta pentru exercitii ce pot fi realizate in confortul casei sau pur si simplu crestem numarul de pasi pe care il facem zilnic. Alte idei de efort ce imi vin in minte ar fi urcatul si coboratul pe scari (uita de lift!), dansatul in timpul activitatilor casnice, miscarea bratelor si picioarelor cand suntem la birou, aseazarea si ridicarea (un fel de genoflexiuni) pe scaun (acasa sau la birou)”, a transmis Elena Olaru, nutriționist, pentru WOWbiz.ro

Metode de slăbit fără sport! [Sursa foto: PixaBay]