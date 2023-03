Mezina lui Vladimir Drăghia trece prin clipe grele! Micuța se confruntă cu o problemă de sănătate: „Deja e mult mai rea situația”

In articol:

Vladimir Drăghia și aleasa inimii sale, Alice Cavaleru, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Aceștia și-au întemeiat o familie minunată iar din iubirea lor au venit pe lume cele două fiice ale cuplului, Zora și Alegra.

Așa cum se mai întâmplă în cazul micuților, cei doi copii ai actorului s-au confruntat pe parcursul timpului cu anumite probleme de sănătate.

De această dată, cea care îi ține trează pe cei doi părinți celebrii este mezina familiei, Alegra.

Alegra s-a îmbolnăvit la două săptămâni după Zora, spre disperarea soției lui Vladimir Drăghia: „Noaptea albă”

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru sunt extrem de mândrii de fiicele lor, care cresc repede și care încep să experimenteze din ce în ce mai multe aspecte ale vieții. De această dată, micuța Alegra se confruntă cu una dintre cele mai comune afecțiuni ale copilăriei.

Fiica cea mică a lui Vladimir Drăghia a făcut varicelă, iar acum i-au apărut bubițe pe tot corpul.

Alice a observat imediat ce se întâmplă cu fiica ei, și le-a mărturisit și celor care o urmăresc pe Instagram.

Partenera de viață a artistului mărturisește că Alegrei i-au apărut bubițe la aproximativ două săptămâni după ce a intrat în contact cu sora ei mai mare, Zora, care a avut la rândul ei varicelă. Fiica cea mare a lui Vladimir a fost însă mai norocoasă, și asta pentru că, spre deosebire de Alegra care a plâns ore bune și se simte destul de rău, Zora era vaccinată așa că a scăpat cu o formă ușoară a erupției.

„Speram să nu facă și Alegra varicelă, dar uite că nu a scăpat. Deja e mult mai rea situația bubițelor în zona capului decât e în poza asta, dar sper măcar să nu facă în gât. Azi-noapte a plâns mult și a adormit câte puțin, în timp ce eu am făcut kilometri prin living. Bine că m-am luat iar cu serialul „Designated survivor” și a trecut mai ușor noaptea albă. La două săptămâni după ce a intrat în contact cu Zora, a făcut și ea. Diferența e că Zora are vaccinul și a făcut o formă foarte ușoară (la ea greul a fost să stea acasă), iar Alegruș e deja cu multe bubițe în zona capului. Azi-noapte a și dormit prost (cu tot efortul meu). Ce sa mă spun? Am bifat-o și pe asta. Sper doar să treacă cât mai repede și să ieșim iar afară.”, a scris Alice Cavaleru, pe Instagram.

Fiica cea mică a lui Vladimir Drăghia se simte destul de rău și s-a umplut de bubițe. [Sursa foto: Instagram]

