„Mi-a dat două palme, m-a chinuit, m-am abținut să nu zbier” Ileana Sterp a povestit prin tot ce a trecut noaptea trecută! Sora lui Culiță a fost la un pas de a-și pierde cumpătul

In articol:

Ileana Sterp este mereu sinceră și deschisă cu admiratorii săi din mediul online. Împărtășește momentele frumoase din viața ei, dar și pe cele care îi pun la maxim răbdarea la încercare. Un astfel de moment a avut loc chiar aseară, în timp ce se afla la o nuntă alături de soțul său, dar și de cei doi copii ai săi, Carla și Damir.

Ileana Sterp le-a povestit internauților că iubește ca, atunci când pleacă undeva, să-și ia cu ea amândoi copiii, fără excepție. Pentru că aseară au avut un eveniment special în familie, mai exact o nuntă, au decis să îi ia pe cei mici la petrecere. Ceea ce credea că este o decizie foarte înțeleaptă și care o va bucura nespus s-a transformat într-una nu prea inspirată, atunci când a constatat că fiica sa nu este dispusă deloc să coopereze și că i se par tentante toate micile năzbâtii pe care un copil le poate face. Pentru a o ține în frâu cumva, a decis să o ia în brațe pentru a-i restrângă spațiul de acțiune, însă se pare că acestă decizie a enervat-o la culme pe micuța Carla, dându-i mamei ei două palme.

Citește și: Ileana Sterp nu mai poate face față cu doi copii mici! Sora lui Culiță a dat tot din casă: „Chem ajutoare”

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Ce s-ar întâmpla dacă cea mai mare navă de croazieră din lume, mai mare de cinci ori decât Titanicul, ar lovi un aisberg- stirileprotv.ro

Cum a reacționat Ileana Sterp când a fost lovită de fiica ei?

Ileana Sterp este mândră de ea că a tratat situație cu diplomație și a avut răbdarea necesară cu fiica ei, astfel încât să nu ridice tonul la ea. Sora lui Culiță a mai mărturisit că a trecut acest test cu brio, însă, în mod inevitabil, au existat și situații în care a fost nevoită să fie mai fermă cu fiica sa.

„Bună ziua, dragilor! Ce faceți voi? A început weekend-ul. Noi aseară am fost la o nuntă și când am venit acasă, lucrurile nu erau tocmai roz la noi pe terasă, a fost ca o furtună ceva, a plouat, a bătut vântul foarte tare. Am auzit că prin multe locuri a fost treaba asta. Vă spuneam că am mers aseară la o nuntă și am luat-o și pe Carla cu noi, am mers toți 4. Am zis că sunt copiii noștri și mergem cu ei peste tot. Mie îmi și place să-i iau cu mine, dar nu a fost cea mai bună alegere pe care puteam să o fac. Vai, deci Carla efectiv m-a chinuit pe acolo, voia să facă efectiv doar ce voia ea și, la un moment dat, când am luat-o în brațe ca să nu o mai las să facă toate prostiile posibile de pe lume, mi-a dat două palme. Vai, cu greu, cu greu m-am abținut să nu zbier la ea, să nu ridic tonul. Mă bucur că am reușit să fac asta, dar, doamne, dă-mi răbdare. În multe cazuri zic Doamne, te rog, înzestrează-mă cu multă, multă răbdare, pentru că nu vreau să reacționez într-un fel. Bine, că s-a mai întâmplat, să mai ridic tonul la ea, s-a mai întâmplat, că e inevitabil.

Eu când mă machiez și când mă dau cu rimel, 3 zile după evenimentul respectiv sunt tot cu rimelul la ochi. Nu știu cum se face și m-a demachiat diseară.”, a spus Ileana Sterp în mediul online.

Citeste si: „Aveam niște traume când plecau noaptea, o săptămână plângeam. Era tragic, plângeam în hohote.” Armin Nicoară, detalii neștiute despre copilăria sa! Care era relația dintre el și bunici- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mădălina Crețan, postare înduioșătoare. Soția lui Nosfe este recunoscătoare unui artist celebru care i-a fost sprijin de când Nosfe a murit: "Te iubesc, îți mulțumesc că ești familie"- radioimpuls.ro

Citește și: VIDEO| „Filmează-mă, să-i trimit și eu fostei” Culiță Sterp, cu gândul la fosta relație? Ce a putut să spună artistul, chiar în timp ce se afla pe scenă