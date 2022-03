„Mi-a dat mare pumn în față” Larisa Udilă, înjurată și agresată în plină stradă de față cu întreaga sa familie

In articol:

Larisa Udilă este prezentă în fiecare zi alături de fanii ei din mediul online. Le povestește tot ce se întâmplă în viața ei personală și, de asemenea, nu ezită să împărtășească cu aceștia cele mai frumoase și amuzante amintiri ale ei, așa cum s-a întâmplat de data aceasta.

Un fan i-a adresat întrebarea, iar ea a răspuns fără să stea pe gânduri.

Larisa Udilă a lansat pe Instagram o sesiune de întrebări, acolo unde a răspuns la curiozitățile fanilor. Internauții i-au adresat fel și fel de întrebări, unele mai personale decât altele, însă Larisa Udilă nu a ratat niciuna. Una dintre admiratoare i-a solicitat tinerei mămici să pună o poză sau să povestească o întâmplare amuzantă din viața ei alături de familie. Fără să stea pe gânduri, Larisa udilă i-a oferit răspunsul așteptat.

Larisa Udilă, peripeții în vacanță în Los Angeles

Larisa Udilă iubește să călătorească și să vadă locuri noi.

Îi place să aibă familia lângă ea, pentru că în acest fel distracția este garantată. Așadar, în una dintre vacanțele sale în care a mers în Los Angeles, a avut parte de un eveniment pe cât de neașteptat, pe atât de amuzant. Pe când se afla pe celebrul „Walk of Fame”, a întâlnit pe cineva care crea portrete dintr-un fel de plastilină. Larisa Udilă s-a arătat foarte încântată de idee și și-a dorit și ea o astfel de amintire.

După o oră în care bărbatul respectiv i-a realizat portreul, Larisa Udilă a cerut și o pungă pentru obiect, pentru a ajunge cu el în siguranță în România.

În acel moment, bărbatul s-a înfuriat la culme, a început să înjure și a ditrus portretul Lrisei Udilă lovindu-l cu pumnul. În ciuda reacției surprinzătoare a bărbatului, Larisa Udilă s-a distrat pe cinste când a văzut cum a ajuns să arate portretul ei.

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

„Eram în Los Angeles pe „Walk of Fame” și totul era ca într-u vis. Acolo era un tip care îți făcea portretul dintr-un tip de plastilină. După ce 1 oră s-a chinuit să mă sculpteze și toți cei care treceau se opreau, făceau poze, erau super încântați, i-am cerut să-mi împacheteze tabloul pentru că pe avion se strică dacă nu îl împachetam bine. S-a enervat atât de tare încât a început să înjure în chineză și boom... mi-a dat mare pumn în față. Nu în fața mea fizică, ci în fața sculptată de el. Am râs cu lacrimi, nu are cum să fie la fel de amuzant când povestești.

Efectiv am văzut pumnul lui în fața mea sculptată și api totul s-a prelins pe asfalt. Se mai vedea o urmă din buzele mele și un ochi.”, a spus Larisa Udilă pe Instagram.