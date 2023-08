„Mi-a fost foarte frică” Greutățile prin care a trecut Emilia Popescu în pandemie! Marea actriță a povestit abia acum prin ce a trecut. Detaliile neștiute: „Oamenii s-au făcut mai răi”

In articol:

Emilia Popescu este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară, iar cariera ei a strălucit încă de la început. Cu toate acestea, perioada pandemiei nu a fost ușoară nici pentru ea, astfel că a depus eforturi considerabile pentru a-și continua munca în situația de criză de atunci.

Cum s-a descurcat Emilia Popescu pe plan profesional, în pandemie?

Iată că după atâta timp, marea actriță a teatrului românesc a vorbit cu sinceritate despre greutățile prin care a trecut!

Pandemia de Covid-19 a afectat foarte mulți artiști și actori din lumea mondenă. În perioada aceea de criză nu au mai fost evenimente sau posibilitatea de a organiza spectacole mari. Și pentru Emilia Popescu a fost la fel, căci s-a speriat foarte tare când și-a dat seama de ceea ce se întâmplă. Cu toate acestea, marea actriță a scenei românești nu s-a dat bătută și a reușit să muncească așa cum a putut. Ei bine, pentru a-și duce proiectele la bun sfârșit, colega de scenă a lui Ștefan Bănică Jr. a muncit pe propria răspundere, iar după ce frica din interiorul ei a dispărut, nu a stat nicio secundă degeaba.

„În pandemie mai întâi mi-a fost foarte frică și, după aceea, eu am lucrat. Se făcea pe propria răspundere. Am făcut un film care mi-a adus multe bucurii și nominalizări, am repetat un spectacol pentru teatru. Și, nu că înainte nu aș fi prețuit, dar am prețuit puțin mai mult faptul că mă puteam duce la teatru și puteam să mă văd cu oameni.”, a mărturisit Emilia Popescu, pentru viva.ro.

Detaliile neștiute din viața actriței: „Oamenii s-au făcut mai răi”

În cadrul aceluiași interviu, actrița a mărturisit cu sinceritate că nu i-a fost deloc ușor să facă față presiunii, însă a reușit să se descurce.

Totodată, ea a precizat faptul că experiența trăită de lumea întreagă nu a schimbat într-un fel gândirea oamenilor în mai bine, ci din contră, spune că mulți oameni s-au făcut mai răi.

„ A fost dificil. Unii nu au înțeles nimic din experiența aceasta și circula atunci o chestie, cât de buni vom fi noi, ceea ce a fost o abureală, pentru că oamenii s-au făcut mai răi. Cine a fost bun a devenit mai bun, cine a fost rău s-a făcut și mai rău.”, a mai spus actrița pentru aceeași sursă citată mai sus.

Pe lângă aspectele profesionale, Emilia Popescu a adus în discuție și viața personală, de care se bucură în fiecare clipă. Actrița s-a distrat de minune în vacanță, alături de fiica ei, cu care are o relație foarte bună.

„Am fost în vacanță, m-am odihnit, m-am deconectat foarte tare. Aici, am început filmările la 1 august, dar am avut luna iulie liberă. Trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă.”, a mai menționat marea actriță.

