„Mi-a fost foarte frică” Vacanță de coșmar pentru Alexandra Ungureanu! Artista a trecut prin sperietura vieții ei, în timp ce se afla pe un vas de croazieră

In articol:

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țara noastră și are foarte mulți fani care îi ascultă muzica și o apreciază pentru munca depusă de-a lungul anilor în domeniul muzical. Prezentatoarea emisiunii „Duet cu Alexandra Ungureanu”, de la Kanal D2, este foarte discretă din fire, dar recent a mărturisit prin ce momente de panică a trecut în vacanțele sale.

Citește și: "Nu trebuie să îi copiem pe alții". Monica Anghel ne-a spus care este "ingredientul" cheie pentru o prestație de succes la Eurovision| EXCLUSIV

Alexandra Ungureanu a trecut printr-o sperietură zdravănă în urmă cu ceva timp, pe un vas de croazieră. Aflată într-o vacanță de vis, artista a fost martora unei furtuni pe mare care a făcut-o să se gândească la cele mai triste lucruri posibile, precum moartea într-un accident pe vasul de croazieră. Alexandra a declarat că, deși știa că se afla în siguranță și nu ar fi pățit nimic rău, adrenalina momentului a făcut-o să se sperie foarte tare.

Citește și: Alexandra Ungureanu nu crede în fericirea supremă. Ce face vedeta atunci când are zile mai proaste: „Este o stare de grație pe care nu o atingi așa de ușor”

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Trupul unei fetițe de 1 an a fost găsit într-un sertar aflat într-o clădire abandonată- kanald.ro

Citeste si: Modelul care vrea să devină păpușa Barbie a investit deja 150.000 USD. Operații estetice cu bani din OnlyFans| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Eu intru în adrenalină automat, pentru că îmi e extrem de frică să zbor. Prefer oricând mașina, trenul, prefer și vasul de croazieră pe care am fost. Uite peripeție! În prima zi de croazieră a fost furtună pe mare și dacă a fost ceva care a depășit frica mea de avion, a fost frica de a muri în accident pe vasul de croazieră, doar că înțeleg că lucrurile astea se întâmplă oricum, adică nu există acest pericol. Vremurile Titanicului au trecut, dar mie mi-a fost foarte frică”, a povestit Alexandra Ungureanu pentru un post TV.

Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Ungureanu a mărturisit că a exagerat cu vacanțele

Celebra artistă muncește foarte mult pentru a-și păstra cariera înfloritoare, dar nu uită să își facă timp și pentru ea. Alexandra Ungureanu merge tot mai des în vacanțe, iar acum a recunoscut că s-a relaxat cam mult.

Vedeta a declarat că a rămas în urmă cu muzica din cauza numărului mare de vacanțe în care a mers anul acesta, iar perioada următoare o va petrece în studio, pentru a recupera timpul pierdut.

„Având în vedere că eu călătoresc foarte mult, vacanța mea se distribuie în mod uniform pe tot anul și acum chiar am ajuns la concluzia că am exagerat un pic cu vacanțele pe început de an și am rămas în urmă cu muzica. Înainte de toate, eu sunt un artist, sunt cântăreață și recunosc că nu îmi place când rămân în urmă cu muzica, așa că voi fi în studio”, a mai spus Alexandra Ungureanu.

Citeste si: „E ciudat pentru el, cât și pentru familia lui” Cum au reacționat părinții lui Robert când au cunoscut-o pe Deea Maxer- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Subiecte Evaluare Națională 2023. Modele de subiecte pentru examenul la Limba Română și Matematică!- stirilekanald.ro

Citeste si: Horoscop săptămânal 19-25 iunie 2023: Gemenii au parte de multe schimbări. Fecioarele primesc vești bune- radioimpuls.ro

Citește și: Noi sezoane “În oglindă”, “Duet cu Alexandra” şi “Detectorul de minciuni” se vor vedea la Kanal D2

Chiar dacă plănuiește să muncească foarte mult în următoarele luni, artista s-a gândit deja la următoarele zile libere. Alexandra Ungureanu vrea să mai călătorească anul acesta în câteva locuri din țara noastră, dar va merge și la Berlin și în Grecia. De asemenea, artista se gândește să meargă și în Tenerife, dar încă nu știe dacă vacanța va avea loc.

„Una dintre vacanțele care deja sunt puse este în Delta Dunării. Eu călătoresc foarte mult în România. Îmi doresc foarte mult în toamnă să ajungă la Berlin, e un oraș pe care îl ador și nu am mai fost de mult. O să fie Grecia la sfârșit de septembrie. Anul ăsta era plănuită și o vacanță în Tenerife, dar încă nu știu când să-mi iau”, a mai declarat artista.