„Mi-a fost greu” Brigitte Pastramă a vorbit abia acum despre ce a fost nevoită să trăiască 5 luni în Dubai, după ce și-a cumpărat casa! Vedeta a trecut prin toate de una singură

Cu numai două zile în urmă, Brigitte Pastramă s-a întors în România, după o perioadă de 5 luni petrecută în Dubai. Fosta soție a lui Ilie Năstase a reușit să-și cumpere casa mult visată în orașul milionarilor, însă problemele și obstacolele nu au întârziat să apară.

Brigitte Pastramă, despre greutățile întâmpinate în Dubai

Primele probleme care au apărut au fost legate de achiziționarea locuinței. Pentru a o cumpăra cu banii jos, a fost nevoită să vândă un apartament și o mașină în România, s-a ocupat de toate actele necesare de una singură și a avut parte și de o problemă cu totul neașteptată, atunci când cineva a încercat să-i fraudeze cardurile bancare.

„Mi-a fost greu cu absolut tot. În primul rând am stat luni în care mi s-a schimbat viza de turist în rezident. Am plătit casa cu bani cash. Eu le-am făcut singură (n.r. actele pentru Dubai). Eu, da, le-am făcut singură. Am vândut un apartament aici și mașina, ca să pot lua casa asta. Și, da, toți banii pe care i-am avut, vreau să-ți spun că i-am băgat aici.

Am avut foarte, foarte multe poticniri. Pentru că mie, când am ajuns aici, la 3 săptămâni au mi-au fraudat toate cardurile, au încercat niște hackeri să-mi ia banii de pe ele. Deci nu a fost foarte ușor.”, a declarat Brigitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni TV.

Brigitte pastramă și-a înscris fiica la o școală în Dubai

Una dintre marile sale dorințe a fost să-ți înscrie fiica la o școală în Dubai foarte bună și să o aibă aproape tot timpul.

După multe căutări și eforturi depuse atât din partea sa, cât și din partea fiicei sale, vedeta este fericită că a reușit să-și înscrie fiica la una dintre cele mai bune școli din Dubai.

„A fost foarte greu la început. Am reușit să-mi ating scopul, acela de a o înscrie pe fetița mea, Sara, la una dintre cele mai bune școli. Nu că este imposibil, dar eu am vrut să meargă la o anumită școala din zonă, la un anumit buget și să aibă opțiunile pe care eu mi le-am dorit pentru copilul meu.

Eu îmi doresc o școală care să aibă o perspectivă deschisă de inginerie robotică. I-a plăcut, eu am optat, am căutat o lună și jumătate. Ea a dat examenele. Pentru mine este un sacrificiu acest lucru. Dubaiul reprezintă un vis însă când locuiești acolo situația se schimbă. Oricum acolo trebuie să ai răbdare.”, a declarat Brigitte Pastramă.