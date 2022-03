„Mi-a fost greu să țin emisia!” Vestea dată de Simona Gherghe, chiar înainte să intre în direct. Se întâmplă din nou

In articol:

Se pare că Simona Gherghe trece printr-o perioadă delicată în ceea ce privește starea de sănătate. În urmă cu câteva săptămâni, ea a fost diagnosticată cu COVID-19 și a fost nevoită să stea acasă și să se trateze.

De asemenea, la cârma emisiunii pe care o prezintă a trecut Gabriela Cristea, care i-a ținut locul câteva zile bune, până când s-a vindecat de tot de virusul SARS-CoV-2. Acum, Simona Gherghe se confruntă cu noi probleme de sănătate. Iată despre ce este vorba!

Simona Gherghe [Sursa foto: Instagram]

Simona Gherghe, noi probleme de sănătate! Ce a mai pățit de data asta: „S untem fericiții posesori a două îmbolnăviri în decurs de o lună”

Nu a trecut mult de când a trecut prin experiența COVID-19, căci aceasta se confruntă cu noi probleme. De data aceasta este vorba despre o viroză pe care a luat-o de la fiul ei, Vlad. Simona Gherghe recunoaște că problemele de sănătate îi dau mari bătăi de cap și abia mai reușește să vorbească în emisiunea pe care o prezintă. Iată care sunt simptomele care o supără cel mai tare pe prezentatoarea TV.

Citeste si: Alertă în Marea Neagră chiar acum! Trei nave au fost lovite de rachetele Rusiei, iar una deja s-a scufundat..- bzi.ro

Citeste si: Simona Gherghe s-a întors în emisiune, dar a avut o surpriză neașteptată! Cine era pe scaunul ei? „Două săptămâni am lipsit și deja mi-am pierdut locul”

„Am postat o fotografie cu mine și Vlad cu comentariul: „Unul mai răcit ca altul” și foarte multe comentarii au fost că tocmai am trecut printr-o experiență urâtă, aceea cu covid-ul. Într-adevăr suntm fericiții posesori a două îmbolnăviri în decurs de o lună. Vlad a venit cu o viroză de la grădiniță. La el s-a manifestat mai blând, la mine mai urât, pentru că am tușit foarte tare de data asta, spre deosebire de COVID, când nu am tușit foarte mult, dar m-a durut și atunci gâtul rău. Asta îmi arată că organismele sunt destul de avariate de experiența prin care am trecut de acum o lună. Cred că o să avem nevoie de o cură serioasă de vitamine, sucuri naturale și de foarte multe plimbări și activități în aer liber.(...)

Citeste si: Simona Gherghe, îngenuncheată de durere! Totul se întâmplă la scurt timp după ce s-a vindecat de COVID-19: „Am plâns mult. Nu sunt om”

Resimt și acum COVID-ul, nu a fost o simplă răceală pentru mine. Cred că am făcut și o laringită, nu sunt sigură, cred. Ieri am fost foarte răgușită și mi-a fost foarte greu să țin emisia. Astăzi sunt un pic mai bine și sper eu că sunt spre vindecare și gata cu bolile că vreau să fie bine, să fim sănătoși. Ne vedem în direct”, a transmis Simona Gherghe pe rețelele de socializare.