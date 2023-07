„Mi-a fost puțin teamă” Liviu Vârciu și iubita lui au mers pentru prima dată în vacanță cu cei doi copii ai lor! Cât au plătit pentru a se bucura de un sejur de lux în Turcia

In articol:

Liviu Vârciu are 42 de ani și se poate declara un bărbat împlinit. De-a lungul timpului și-a clădit o carieră impresionantă, cochetând cu mai multe domenii precum muzica, actoria și televiziunea, reușind să își adune extrem de mulți fani. Și în plan personal stă foarte bine, formând o familie foarte frumoasă împreună cu iubita lui, Anda Călin, și cei doi copii ai lor, Anastasia și Matei.

De asemenea, Liviu mai are o fiică dintr-o relație anterioară, pe frumoasa Carmina , care a împlinit recent 21 de ani.

Celebrul cântăreț din trupa „L.A.” nu are deloc lipsuri pe plan financiar, căci este solicitat pentru multe proiecte și câștigă sume impresionante de pe urma lor. Acum câteva săptămâni, Liviu Vârciu și iubita lui, Anda Călin, au mers pentru prima dată în vacanță însoțiți de copiii lor, în Turcia. Artistul nu s-a uitat la bani și a plătit o sumă destul de mare pentru a se bucura de un concediu de lux alături de familia sa, pe tărâmurile însorite din Antalya.

Familia Vârciu a mers într-o vacanță all inclusive de 7 zile, plătită în avans, asigurându-se că nici cei doi părinți, nici copiii, nu vor duce lipsă de nimic în sejurul lor. Prezentatorul TV s-a declarat extrem de mulțumit de zilele petrecute în Turcia, mărturisind că vacanța a fost perfectă.

„Am fost doar noi cu copiii în vacanță, la turci. Dar nu la mama soacră, ci în Antalya. Pentru prima oară cu ambii. Mi-a fost puțin teamă de avion, dar când am văzut că cei mici sunt ok, și eu am fost la fel. Vacanța a fost 4000 de euro, am stat fix șapte zile. All inclusiv totul, plătit dinainte. Acolo nu am mai cheltuit un euro. A fost o vacanță perfectă. Șapte zile nu i-am scos din apă. Copiii s-au distrat, cel mai mult le-a plăcut în piscină. Recomand o vacanță cu copiii într-un astfel de complex, cu de toate. Cred că în Turcia sunt cele mai bune. Am crezut că vin mai obosit decât am plecat, dar nu, nu m-au stresat deloc. Le-am oluat niște căsuțe pe plajă, dormeau la prânz și câteva ore puteam sta și noi liniștiți. Iar seara îi culcam la zece și apoi petreceam cu doamna mea pe terasă”, a declarat Liviu Vârciu pentru Cancan.ro.

Liviu Vârciu a mers într-o vacanță de lux împreună cu iubita lui, Anda Călin și copiii lor [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu a amânat pregătirile pentru partea a doua a filmului său

Vârciu este unul dintre cei mai carismatici bărbați din showbiz-ul românesc, lucru care îl ajută foarte mult în cariera sa și în proiectele în care se implică. Bărbatul prezintă o emisiune TV extrem de urmărită de telespectatori și va apărea în curând într-un nou serial. De asemenea, Liviu a lansat în urmă cu ceva timp propriul său film și își dorea să înceapă pregătirile pentru cea de-a doua parte a acestuia, însă a mărturisit că va trebui să amâne lucrurile, din cauza lipsei de sponsori. Vârciu a dezvăluit totuși că nu va renunța la film, așa că va investi bani din bugetul său pentru a-și vedea visul împlinit.

„Filmul, partea a doua, îl voi face la anul. Anul acesta nu am făcut bani. Nu am găsit sponsori. Dar nu pot renunța, o fac pentru sufletul meu. Așa că voi investi tot din propriul buget. Săptămâna viitoare mă întorc la job. Încep filmările. Mai avem încă un sezon la emisiune. De asemenea, mai am în plan un proiect personal, singurul în Europa, dar nu am semnat încă actele. E un bussines pe care-l fac, pentru străinătate voi filma. Nu bag nici un leu, dar nici nu scot nimic. Suntem doar eu și cu Anda implicați”, a mai spus Liviu Vârciu.