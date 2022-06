„Mi-a fost teamă” Lidia Buble a făcut publică discuția dintre ea și Răzvan Simion! Ce i-a spus prezentatorul TV: „Ce te oprește?”

In articol:

Lidia Buble și Răzvan Simion au format timp de circa cinci ani unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din lumea mondenă. atunci când toată lumea credea că vor ajunge și în fața altarului, au dat vestea despărțirii. Totul s-a întâmplat în 2020, atunci au decis să continue pe drumuri separate.

Cu toate că au renunțat la relația de pe plan sentimental, nu au pus punct și colaborării de pe plan profesional. Prezentatorul TV este în continuare impresarul artistei, iar pe lângă asta îi leagă și o frumoasă și strânsă relație de prietenie. Ba chiar continuă să vorbească și să sfătuiască reciproc.

Ce au vorbit Lidia Buble și Răzvan Simion? Artista a dezvăluit totul

În urmă cu puțin timp, Lidia Buble a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă destul de delicată, în care simțea că nu se mai regăsește. Fără să stea prea mult pe gânduri a apelat la sfatul lui Răzvan Simion, unul dintre oamenii pe care știe că se poate baza întotdeauna, chiar și în ciuda despărțirii.

Ei bine, prezentatorul TV a ajutat-o încă de la începutul carierei sale muzicale și continuă să o facă și acum, chiar dacă între ei nu mai există nimic.

Sfatul acestuia a ajutat-o pe Lidia Buble să-și revină și să se întoarcă mai puternică decât înainte.

„Într-o zi vorbeam cu Răzvan și zic: «Simt că am obosit. Simt că nu mai am inspirație, că nu mă mai regăsesc». Mă uitam în oglindă și ziceam «cine e fata asta?». Eu, care în fiecare zi eram cu zâmbetul pe buze și cu chef de viață, să fac de toate. Mi-a zis: «Ia o pauză, ce te oprește?». Mi-era frică, cumva, pentru că social media e la putere în zilele noastre. Mi-a fost teamă, dar am zis că mai presus de toate este să fiu eu bine cu mine, ca să pot să inspir oamenii cu muzică și energie bună. Revenirea mea a fost foarte apreciată. Mi-a prins bine. Nu pot decât să mă bucur”, a povestit Lidia Buble.