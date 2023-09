”Mi-a paralizat creierul, nu am știut unde sunt și ce se întâmplă” Mira a răbufnit după o întâmplare din trafic. Artista a povestit scena care s-a desfășurat chiar sub ochii ei

In articol:

Mira obișnuiește să spună lucrurilor pe nume, dar de cele mai multe ori și-a învățat fanii să aștepte numai vești bune de la ea, amuzante ori legate de cariera sa sau chiar de viața personală.

Acum, însă, în mediul online, artista a ținut să împătășească cu toată lumea o întâmplare la care a luat parte în mod indirect, dar care a lăsat-o perplexă.

Mira, șocată de atitudinea unei minore

Direct de la volanul mașinii, după cele întâmplate, vizibil șocată și iritată, cântăreața le-a pus celor care fac parte din comunitatea sa online că, din punctul său de vedere, societatea românească nu se îndreaptă spre un punct bun.

Uimită de cum a ajuns să degenereze totul, chiar și tânăra generație, Mira spune că o minoră a dus-o în punctul acesta: să-și dorească să tragă un semnal de alarmă pentru toți copiii și toți părinții.

Și asta pentru că cea care a lăsat-o fără cuvinte este chiar o fată, care, în mijlocul traficului din București, sub privirile unor părinți, rude ori prieteni, căci nu știe cine sunt cei care o însoțeau, s-a dezlănțuit fără ca cineva să îi atragă atenția.

Cântăreața spune că fata a avut o ieșire necontrolată și un vocabular vulgar, iar cei care o însoțeau nu au reacționat în niciun fel, astfel încât să o atenționeze că ceea ce face și spune nu este deloc normal și frumos.

”Orice vârstă ai avea, să faci așa ceva este ireal. Cu atât mai mult să auzi asta de la o fetiță de 12-13 ani. Ce se întâmplă? Auziți o poveste de seară, din trafic. Se oprește o mașină în mijlocul drumului să coboare niște domni din ea, inclusiv o fetiță de vreo 12 ani. Mașina din spate îi claxonează, să se miște din mijlocul drumului, iar fetița de 12 ani începe să înjure. Moment în care mi-a paralizat creierul, nu am mai știut unde sunt și ce se întâmplă și mă uitam la părinții sau rudele fetei respective care nu au avut niciun fel de gest când au auzit-o pe fata asta vorbind așa. Este un semnal de alarmă pentru fetița asta de 12 ani, dar și pentru oamenii ăștia care s-ar presupune că sunt mentori în viața ei. Măcar să tragi de mânecă, să zici ”mă fată nu e bine”. Eu sunt șocată, unde naiba am ajuns pe planeta asta, așa am ajuns, în halul ăsta?, a spus Mira, revoltată și uimită, pe conturile sale de socializare.