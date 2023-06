„Mi-a rămas impregnat în minte” Care este superstiția de care a ținut cont Andreea Antonescu până la botezul micuței sale, Venice? Vedeta a făcut același lucru și în cazul fiicei mai mari, Sienna

In articol:

Andreea Antonescu se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Pe plan profesional se bucură de o carieră de succes pentru care a muncit foarte mult, iar de-a lungul timpului a reușit să rămână în lumina reflectoarelor.

Însă, fără doar și poate, cele mai mari realizări are vedetei sunt fiicele sale, Sienna și Venice Victoria. În weekend, cântăreața și-a botezat cea de-a doua fetiță, un motiv de mare bucurie pentru ea și fostul său partener de viață, dar și pentru toți cei care i-au fost alături în una dintre cele mai importante zile din viața sa.

Superstiția de care ține cont, atunci când vine vorba de fiicele sale

În ciuda faptului că Andreea Antonescu susține că nu a fost niciodată o persoană superstițioasă, lucrurile se schimbă atunci când vine vorba de cele două fetițe. Asta pentru că îndrăgita cântăreață a ținut cont de un obicei vechi din popor care spune că nu trebuie să îți strigi copilul pe nume până când acesta nu este botez. Zis și făcut, întrucât a strigat-o pe micuță „Bebelina”. Aceeași tradiție a fost aplicată și în cazul Siennei, fiica sa cea mare.

Mai mult decât atât, vedeta spune că oamenii din jurul său o acuză că are foarte multe apelative pentru cea mică, iar acest lucru va crea un haos în mintea ei.

”Nu sunt o persoană superstițioasă. N-am fost vreodată! Nu cred în chestii d-astea. Dar când vine vorba despre fetițe, e cu totul și cu totul altceva!(...)

Am auzit, la un moment dat, înainte s-o nasc pe Sienna, că nu e bine să-i spui copilului pe nume până îl botezi. Și am aplicat asta în cazul Siennei și-i spuneam fie, fie, fie! Și așa a fost și în cazul ”Bebelinei”.

Și toată lumea, deși spusesem deja cum se va numi, fiindcă am avut și prima copertă la revista, și am spus și în alte rânduri numele, mie pe gură îmi iese tot cuvântul de ”Bebelină”. Și asta fiindcă mi-a rămas impregnat în minte, de acum 100 de ani, că nu e bine să-i zici copilului pe nume până în momentul în care-l botezi.

Așa mi-au zis unele persoane, mi-a ajuns aici, în cap, am reținut și am aplicat. Acum îi zic și Victoria, și Venice, dar și ”Bebelina”. Sienna îi spune Vichi! Lumea îmi reproșează că voi crea un haos în mintea ei.”, a mărturisit Andreea Antonescu pentru playtech.ro.

Andreea Antonescu s-a asortat cu fiicele sale

Vedeta a vrut să marcheze acest eveniment important din viața sa, astfel încât a decis să-și asorteze ținuta cu cele ale fiicelor sale, iar rozul a fost câștigător. Totodată, Andreea Antonescu spune că nu a vrut să poarte pampoane, cu toate că în urmă cu 20 de ani a purtat și astfel de accesorii.

„Am fost în ton și cu Sienna și cu Bebelina. Am zis că suntem noi așa, trei fete și ne-am asortat, la culoare. Nu cred că s-ar fi pretat să port pampoane, deși a fost o vreme în care am purtat și eu așa ceva, acum mai bine de 20 de ani, după cum probabil își mai amintesc unii sau alții! Rozul ne place tuturor! ”, a mai declarat vedeta pentru sursa menționată anterior.

Superstiția de care a ținut cont artista până la botezul fiicelor sale [Sursa foto: Facebook]